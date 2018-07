Publicado 05/07/2018 8:01:46 CET

MADRID, 5 Jul. (OTR/PRESS) -

La deuda de Pedro Sánchez con quienes le hicieron presidente, populistas y nacionalistas, ambos enemigos declarados de la Constitución y el régimen del 78, planea como una nube negra sobre el nuevo Gobierno. Pero es injusto incluir en los supuestos pagos a cuenta el acercamiento a cárceles catalanas de los dirigentes soberanistas que sufren prisión preventiva por su implicación en las tramas políticas y civiles de una presunta rebelión contra el orden constitucional.

Por tanto, me parece improcedente acusar al Ejecutivo de estar cediendo a presiones del soberanismo o, dicho de otro modo, de mostrar debilidad ante una exigencia de la Generalitat. Ni siquiera lo habían pedido, al considerar que el acercamiento responde a imperativos legales y humanitarios. Y así es, una vez que el juez Llarena acredita que no necesita tener cerca a los presos al estar cerrada la instrucción de la causa contra los 25 procesados por presuntos delitos de rebelión y otros.

Pero no es menos cierto que el Gobierno, responsable de la política penitenciaria, también pudo haber dejado a los presos donde estaban sin que la decisión fuese ilegal. Tan legal ha sido acercar a los presos a cárceles catalanas como dejarlos cerca de Madrid. También pudo haber entendido que, amén de acercarlos a familiares y a letrados, los estaba acercando a sus seguidores en un régimen carcelario controlado por el 'govern'.

En esas circunstancias, Moncloa pudo haber entendido que no era políticamente conveniente ese acercamiento, a sabiendas de que esos dirigentes están siendo descaradamente utilizados como presos-políticos-secuestrados-por-el-Estado-español. El Gobierno incluso pudo haber decidido dejar a los presos donde estaban, como baza en un intercambio de cromos.

No lo hizo y me parece bien que no lo hiciera, aun sabiendo que, al pasar a depender de la Generalitat (Cataluña es la única comunidad competente en materia de control y gestión de centros penitenciarios), estos presos recibirán a partir de ahora un trato deferente, diga lo que diga la consejera de Justicia, Esther Capella (ERC), negando que vayan a recibir trato de favor.

Hay una pregunta del millón pendiente de respuesta. Debe dirigirse a quienes en nombre del Estado y dentro de los vigentes marcos legales, tienen en esta Comunidad Autónoma las competencias en materia de centros penitenciarios:

¿La van a utilizar al servicio del Estado, según le legalidad vigente (Constitución Española y Estatuto de Autonomía de Cataluña), o según la legalidad furtiva creada de aquella manera los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y 'ratificada' por el 'pueblo catalán' el 1 de octubre del mismo año, según el consabido discurso nacionalista?

Uno se teme lo peor.