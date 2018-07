Actualizado 25/11/2007 1:00:35 CET

MADRID, 25 Nov. (OTR/PRESS) -

El PSOE tiene encadenadas con ritmo cinematográfico secuencias publicitarias para convencer a los españoles de que votar a José Luis Rodríguez Zapatero es la mejor opción o, mejor dicho, la única razonable, para conseguir una España mejor. A los juegos lingüísticos con la "Z" de Zapatero sucede ahora "la mirada positiva". Los servicios de prensa del PSOE adelantan que será una campaña personalísima del presidente de Gobierno. No podía ser de otra manera.

Mientras tanto, las encuestas siguen siendo tozudas. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige con inteligencia, eficacia, honestidad y acierto el catedrático Fernando Vallespín, sigue indicando una diferencia de voto de poco más de dos puntos a favor del PSOE. Ese estancamiento en la fotografía electoral difícilmente se resuelve ya con "Z" o "miradas positivas" y deja el resultado a los acontecimientos, algunos de ellos imprevisibles e inciertos, que puedan ocurrir en una campaña. Para el PSOE sigue siendo fundamental la movilización de su electorado que es determinante para la victoria mientras que los seguidores del PP, a pesar de la baja valoración de Rajoy, están permanentemente en pie electoral.

Las personas difícilmente cambian las señas de su personalidad a partir de cierta edad. José Luis Rodríguez Zapatero lleva más de treinta años en la política y más de veinte como líder y diputado de su partido en distintas responsabilidades. Su sino es la incapacidad de generar equipos sólidos. Su última ocurrencia poner a los ministros independientes y estrellas de su gobierno como paracaidistas regionales en donde el PSOE tiene problemas de liderazgo. Ni siquiera el síndrome "Sebastián", que hundió electoralmente al PSOE en Madrid, ha sido determinante para cambiar la estrategia de las personalidades independientes por la solidez del partido.

Tal vez sea eso lo que intuyen quienes quieren votar al PSOE y no terminan de decidirse. "La mirada positiva" necesita anclajes de confianza en proyectos sólidos y en personas competentes. No sé cuales la próxima campaña de Zapatero, pero tal vez se algo así como "por favor, vóteme, que esto no está claro".

Carlos Carnicero.