700 euros por cabeza

Publicado 18/07/2018 8:00:49 CET

MADRID, 18 Jul. (OTR/PRESS) -

El presidente del gobierno compareció ayer en el Congreso de los Diputados para presentar su acción de gobierno. Mes y medio después de la moción de censura que le llevó a Moncloa, Pedro Sánchez habló de sacar en breve a Franco del Valle de los Caídos, de la imposibilidad, a pesar de lo prometido, de publicar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro, de cambio climático y de feminismo. Pero, el presidente también nos explicó la necesidad de exigir un mayor esfuerzo fiscal. Una carga, según el presidente del gobierno, que no afectará a los ciudadanos de a pie. Hacía tiempo que no oíamos tal cosa y que sencillamente no es verdad. El sablazo, nos cuenta, afectará a las grandes empresas para acercar el tipo efectivo al tipo nominal. En su opinión, España ha crecido gracias a la clase media y trabajadora y existen muchas desigualdades que hay que corregir. Por ejemplo, ha citado los salarios como un problema endémico, por culpa de que la capacidad de los trabajadores para negociar ha sufrido una merma.

En definitiva, se va a modificar la reforma del mercado laboral para dar más cancha a los sindicatos y habrá nuevos y viejos impuestos que recaerán sobre las empresas, como si ello no afectara a la economía, a la inversión y al empleo. Además, como se ha venido repitiendo en los últimos días por declaraciones de la ministra de Hacienda, la subida del gasoil, los impuestos a la banca y nuevos impuestos verdes, claro que afectará y los ciudadanos tendrán que pagar más. Primero, en forma de menos empleo. Segundo, en salarios. Si las empresas, y ya lo han dicho, ven cómo suben sus costes fiscales y laborales, obviamente no podrán subir salarios ni contratar tantos trabajadores como habían pensando.

Diego Sánchez de la Cruz, en Libertad Digital, ha hecho las cuentas y los ocho impuestos que piensa subir la administración Sánchez costará 700 euros a cada ciudadano. El objetivo de recaudación se fija en 40.000 millones de euros, de los que 32.000 se conseguirían por subidas de impuestos. Autónomos, cotizaciones sociales, Sociedades, banca, tecnológicas, diésel, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Eso sin contar el gravamen que se quiere aplicar a las propinas o las ventas de Amazon. Obviamente, todos ellos con clara repercusión en todos los ciudadanos. La falacia de que los ciudadanos no lo van a notar ya es una vieja conocida de los ciudadanos que saben que de una forma o de otra acabarán pagando. Eso sí nos prometen mucha igualdad y cómo no, es un clásico de la izquierda, un nuevo modelo productivo. ¿Será también por decreto?