A Chaves le crecen los enanos

Actualizado 28/02/2007 1:00:48 CET

MADRID, 28 Feb. (OTR/PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía ha venido a Madrid ha pedir árnica. El primer fabricante de componentes para automóvil de Estados Unidos se quiere ir de Puerto Real. Delphi anunció a mediados de mes que quiere cerrar porque pierde dinero. Lleva cinco años en esa dinámica y además se sospecha que quiere trasladar el trabajo a sus otras fábricas de Polonia, India, Méjico o Brasil. Los trabajadores, 1.600, creen además que el dinero recibido en forma de subvenciones se ha ido metiendo en esas otras factorías. La pregunta esencial es ¿cómo es posible que ahora se enteren en la Junta de que el dinero de las subvenciones no se ha dedicado a lo pactado? ¿Qué han estado haciendo durante tanto tiempo los responsables del seguimiento lógico de ese dinero de todos? Está claro que en la Junta no han hecho su trabajo y esa el la primera responsabilidad. Después vendrán las que tendrá que asumir la empresa si se confirma ese desvío del dinero público. La tentación es pensar que Chaves ha estado a otras cosas que han resultado de nulo interés para los andaluces como la redacción y aprobación del Estatuto de Andalucía. Y es así, pero sólo en parte. La historia comienza más años atrás. La Junta que tiene competencias exclusivas en la materia y no ha elaborado ni aprobado planes de reindustrialización de muchas zonas de Andalucía, ahora nos centramos en Cádiz donde ya saben lo que es y a cuántos afecta el cierre de grandes industrias y cómo pasan los años y no se proponen alternativas. El ministro de Economía se lo ha dejado claro a Chaves no más ayudas para "salvar" a Delphi, y a los trabajadores lo que se hace en todos casos, apoyos de "naturaleza social".

Tampoco está muy claro lo que vaya a pasar con el consorcio EADS tras el anuncio de recorte de plantilla. Podría no afectar a Andalucía, pero ya veremos. La verdad es que a Chaves se le complican las cosas, sobre todo, la que más afecta a los ciudadanos y que no es otra que el empleo. Debería preguntarse por el tiempo precioso ahora y antes que ha perdido en zarandajas que no interesaban a nadie en su comunidad y la que se le viene encima con 1.600 familias que se pueden quedar en la calle. Chaves se ha puesto de su lado ahora, sí. Pero ¿a qué se ha dedicado en los años que denuncian los sindicatos que Delphi ha estado haciendo de su capa un sayo?

Carmen Tomás.