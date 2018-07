Empieza el baile de impuestos

Publicado 08/07/2018 8:00:51 CET

MADRID, 8 Jul. (OTR/PRESS) -

La ministra de Hacienda anunció con toda claridad hace unos días, la intención del gobierno de crear o subir una serie de impuestos con el objetivo de recuperar el gasto social perdido durante la crisis. La banca, las tecnológicas, el gasóleo, Sociedades y ya veremos si se atreven con las cotizaciones a los autónomos. Unos impuestos, dijo Montero, serán directamente para pagar las pensiones y otros para recuperar el gasto. Es idéntico proceder que los callejeros de la bolita, los llamados trileros: con una mano te lo quito y te aseguro que con la otra te lo doy. Eso nunca es verdad. Más bien: lo que se da no se quita. Ayer comentaba con mucho acierto mi compañera Ana Samboal que la izquierda siempre va de Robin Hood. Asegura que la idea es quitarle dinero a los ricos para dárselo a los pobres. La realidad, sin embargo, es que nos empobrece más a todos. Es una cuestión de estadística. Es lo que siempre han hecho cuando gobiernan.

Subir los impuestos a las empresas y a los autónomos no es más que poner palos en la rueda de la recuperación, porque afectará a la inversión y, por supuesto, al empleo. Ya lo vimos en 2008. Aquí no pasaba nada, hasta que pasó y bien gorda. Además, pensar que los bancos no van a repercutir el nuevo impuesto de una u otra forma a los clientes es tomarnos por tontos. Y, por más que parezca, los bancos tienen beneficios, sí, pero la mayor parte son conseguidos fuera de España. Al final, todos saldremosm perjudicados y desde luego también los pensionistas que como todos son clientes de los bancos.

En cuanto a gasóleo y demás impuestos verdes, será un hachazo para los autónomos y repercutirá en la cesta de la compra que otra vez pagamos todos, incluidos los pensionistas. Subirá la inflación y se comerá la subida de las pensiones y los salarios. Vamos a ver en qué queda y con qué apoyos podrían contar para llevar todo este paquete de subidas o parte de él. Esperemos que una mayoría se imponga y no tengamos que asistir de nuevo una nueva sangría impositiva.