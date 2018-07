Jarro de agua fría.

Actualizado 10/12/2012 13:00:37 CET

MADRID, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

El BCE y el Bundesbank han dado al traste con la mejora de la bolsa y de la prima de riesgo. Las previsiones económicas para 2013 empeoran para la eurozona y también para Alemania. Además, la reunión de ministros de Economía y Finanzas atrasaba cualquier acuerdo sobre el supervisor bancario europeo. Hay demasiados intereses sobre todo de Alemania que cuenta con 1.500 entidades, la mayoría muy pequeñas. Merkel no parece dispuesta a que metan las narices en su sector bancario quizás no tan sano como aparentan. En el caso de Francia pasa tres cuarto de lo mismo y con Reino Unido no se sabe muy bien qué hacer. La Banca británica necesita otros 50.000 millones. Como casi todo lo que ocurre en Europa últimamente, una decepción. En realidad los grandes no quieren para sí lo que están obligando a hacer a los pequeños y medianos.

El BCE ha previsto que la economía de la zona euro caiga un 0,3 por ciento en 2013 y no ha descartado una nueva bajada de los tipos para animar a Alemania, que verá repuntar el paro el año que viene, al igual que Francia. Con estas perspectivas no extraña que la bolsa no pueda con los 8.000 y ni siquiera haya podido mantener los 7.900 puntos. El IBEX ha estado nuevamente lastrado por el sector bancario, especialmente, Bankia y Popular y que después de cerrar con éxito su ampliación ha sido el centro de la especulación. En la semana se ha perdido un 1 por ciento, porcentaje que en lo que va de año supera el 8 por ciento. Nuestro selectivo es el peor de Europa. Pocos piensan que en 2013 las cosas vayan a mejorar mucho en PIB y empleo y además el Tesoro tendrá que refinanciar sólo en deuda a corto plazo casi 97.000 millones de euros.

La semana comienza con algunas referencias importantes. Pero, ahora, la pregunta del millón es si se producirá en las bolsas el rally de fin de año, todo un desafío para los analistas del mercado, y cómo mejorar la declaración de la renta del año que viene para lo que apenas quedan 22 días.