Las prioridades eran otras

Publicado 01/07/2018 8:00:57 CET

MADRID, 1 Jul. (OTR/PRESS) -

Las prioridades que Pedro Sánchez relató en el Congreso de los Diputados para justificar la moción de censura al gobierno del PP no aparecen. El nuevo gobierno lleva ya varios consejos de ministros y, aunque no es ninguna sorpresa, las medidas urgentes para paliar la desastrosa España que dejó el PP no se aprueban ni se las espera. Hay que recordar que Sánchez, tanto en los debates de la moción como antes, no hablaba de otra cosa que no fuera la pobreza, las desigualdades, la malvada reforma laboral, la precariedad, la temporalidad. Todo en nuestro país era un desastre y su gobierno iba a poner rápidamente, urgentemente, las cosas en su sitio.

La normalización y la prosperidad vendrían de la mano del nuevo gobierno, pero resulta que de lo que se trataba era de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, trasladar a los golpistas catalanes a cárceles de Cataluña y a los etarras a cárceles vascas, la eutanasia y nombrar presidente de RTVE. Nada hemos visto hasta la fecha que mejore ni la vida de los ciudadanos, ni que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ni que solucione la financiación de las Comunidades Autónomas.

Lo de Sánchez, como nos temíamos muchos, iba de gobernar como sea y con los apoyos que sea. Estamos esperando el techo de gasto y el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y comprobar la ejecución de las cuentas que les dejó niqueladas el PP, a pesar de los calificativos que mereció por parte del presidente y del grupo socialista. Veremos si el resumen es más impuestos, más cotizaciones y menos empleo.