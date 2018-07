Actualizado 02/05/2009 14:00:44 CET

MADRID, 2 May. (OTR/PRESS) -

En ocasiones hay que hacer de la necesidad virtud y el presidente del Gobierno se está haciendo experto en esa práctica. En el último año, la actividad económica de España ha tenido el mayor desplome de la historia o, lo que es lo mismo, el PIB cayó un 2,9 por ciento. Aunque la demanda exterior como es normal se ha resentido y mucho por la crisis internacional, el desplome del PIB ha sido motivado, según los expertos, por una fuerte caída del consumo y de la inversión. Es normal la caída de consumo debido al desempleo y la bajada de la inversión, por las dificultades de financiación.

La mezcla perversa de desempleo y la caída de consumo y la inversión plantea un panorama desolador y por eso el FMI ya ha advertido que en España la recesión va a durar más que en el resto de los países desarrollados. Los datos no auguran nada bueno, pero el inquilino de la Moncloa ha vuelto a insistir en un mensaje tranquilizador al afirmar que lo peor de la crisis ya ha pasado. El presidente echa balones fuera acusando a todos -incluido a los suyos que se atreven a hacer una critica constructiva- de atemorizar al personal cuando dicen que las pensiones del futuro pueden estar en el alero.

No hay más ciego que el que no quiere ver, pero cerrando los ojos a la realidad no se soluciona nada. El propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ante la celebración del peor primero de mayo de nuestra historia, ha hecho una durísima crítica al Gobierno. Comisiones Obreras no apuesta por reducir el gasto público sino por emplearlo mejor. Pide la reversión de la rebaja de los 400 euros en el IRPF, pide el cheque bebé para que ese dinero se destine a impulsar la educación. El sindicato se reserva la posibilidad de convocar una huelga general si el Gobierno no se pone las pilas y el presidente no debe echar la advertencia en saco roto. Desde todos los sectores ideológicos, le están poniendo a Zapatero contra las cuerdas, mirar hacia otro lado sólo puede agravar los problemas.