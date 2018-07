Nuevas Izquierdas.

Actualizado 02/05/2013 14:00:15 CET

MADRID, 2 May. (OTR/PRESS) -

Lo nuevo y lo viejo se disputan el futuro en el solar de las izquierdas. Varado el PSOE en los sargazos de la resaca no superada del post zapaterismo, Izquierda Unida crece en las encuestas y en los titulares de los periódicos y en los foros catódicos se oyen voces que proceden de movimientos cívicos que se autoproclaman representativos sin contacto previo con el fielato de las urnas. No son representativos ,pero su presencia los hace significativos.

A la manera de la Naturaleza, también la política rechaza el vacío y el auge de IU y el surgimiento por su izquierda de colectivos cívicos con un mensaje socialmente ruidoso y políticamente agresivo, pone en evidencia la pérdida de crédito del PSOE entre sectores de la ciudadanía que hace unos años se identificaban con sus siglas. No quisiera ser agorero, pero como ha ocurrido en Grecia y en alguna medida, también en Italia, el hundimiento socialista en las encuestas puede ser el preludio de algo más que una crisis de partido fruto de las precariedades del actual liderazgo. Podría obedecer a algo más profundo: la pérdida de confianza en la socialdemocracia por parte de sectores de la izquierda tradicional, visto que en la pavorosa crisis que amenaza con llevarnos a la ruina, cuando el PSOE gobernaba, en la práctica, actuó poco menos que como gerente de los intereses de los bancos que provocaron la crisis. No digo que las cosas fueran exactamente así, digo que buena parte de la gente que hace unos años votaba PSOE percibe que fue el Gobierno Zapatero quien inició la senda de liquidaciones que le marcaron en Davos y por la que luego ha seguido el PP. Seis millones de parados, pensiones recortadas y miles de desahucios, son un caldo de cultivo abonado para la demagogia y los mensajes extremistas, pero cuando un país tiene a casi la mitad de sus jóvenes menores de treinta años en el paro y a los mayores de cincuenta no les ofrece otro horizonte que el desempleo, lo normal es que la gente esté más que quemada y busque en los radicales, soluciones también radicales. Soluciones a la crisis de la que nadie sabe cuando vamos a salir. En ése clima social en el que fermenta la indignación de tantos y tantos es en el que están germinando las nuevas izquierdas.