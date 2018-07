El silencio del Presidente

Publicado 12/07/2018 8:02:06 CET

MADRID, 12 Jul.

En el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra predominan las sombras. La ausencia del Presidente del Gobierno en rueda de prensa abierta ha dejado el relato de fondo en manos del "president" catalán.

Y esa ventaja se traduce en territorio abonado para la manipulación y la propaganda. Algunos medios afines a los proyectos de los separatistas están difundiendo que Torra planteó abiertamente la exigencia central del programa independentista: celebrar una consulta basada en el derecho de autodeterminación. Obvio resulta subrayar que semejante exigencia está fuera del marco constitucional español. Entre otras razones porque el derecho de autodeterminación cuya aplicación invocan los secesionistas es un principio que Naciones Unidas sólo reconoce para territorios en situación colonial o sometidos a regímenes opresivos de signo totalitario. No es el caso de Cataluña, territorio vinculado históricamente al resto España desde hace quinientos años.

Los separatistas lo saben y saben también que nuestra Constitución consagra en su Artículo 2 la unidad indisoluble de la Nación española. Lo saben pero juegan sus cartas porque conocen la debilidad política actual del PSOE en el Parlamento. También saben de la deuda que Pedro Sánchez tiene con ellos pues sin los votos del PDeCAT y de ERC hoy no sería Presidente del Gobierno. Y ahí es dónde está el quid de la cuestión. Para evitar cábalas y recelos respecto de lo tratado en la entrevista de La Moncloa, resulta del todo punto necesario conocer de primera mano, sin intermediarios, la versión de Pedro Sánchez. El relato ofrecido por la vicepresidenta Carmen Calvo, no es suficiente. Las palabras obligan. En el caso de un mandatario público su palabra, además de un compromiso con la verdad deben ser garantía de probidad. Al Presidente del Gobierno le preceden opiniones de Pedro Sánchez en su condición de secretario general del PSOE que a los efectos del problema que nos ocupa podrían dar pie a no pocas suspicacias. "España es una nación de naciones". Esta suerte de oxímoron que en su día hicieron suyo algunos dirigentes del PSC (Miquel Iceta y Nuria Parlon entre otros) podría haber estimulado la siempre activa imaginación de los separatistas. Por todo lo dicho es imprescindible escuchar de boca del Presidente del Gobierno un relato de lo hablado con Torra y si más allá de lo relatado por la señora Calvo, contrajo algún tipo de compromiso político. La transparencia de los asuntos públicos es garantía de la calidad de la democracia.