Casi todos los nombres que barajan ZP y MR

31/03/2008

Supongo yo que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy estarán hasta el gorro de barajar nombres, listas y combinaciones en sus respectivos 'cuadernos azules', o rojos, o del color que sean. Ambos se juegan mucho en sus meditaciones, que sospecho que bastante tienen que ver, aunque habrá sorpresas -¿cómo mostrar que eres poderoso si no contradices o ridiculizas lo que barajan los medios?-, con las quinielas que publicamos los periodistas: el verdadero tono de la legislatura que comienza vendrá dado, más que por el alcance y contenido de los pactos entre grupos parlamentarios, por el valor intelectual y moral de los hombres y mujeres -paridad exigida- que vayan a formar el gobierno, con sus segundos escalones incluidos, y los/as que vayan a integrarse en la cúpula dirigente del principal y casi único partido de oposición.

Eso, sin contar con el grado de satisfacción y conformidad que en el plano interno puedan tener los nombramientos: si no se equilibran adecuadamente 'baronías', expectativas, lealtades y novedades, se corre el riesgo -sobre todo, Rajoy, que tiene menos que ofrecer, porque Zapatero tiene muchos puestos que repartir- de ver resquebrajado el peso y liderazgo del máximo dirigente. Si el presidente del Partido Popular quiere -¿quiere?- ser el candidato frente a Zapatero en 2012, o puede que antes, tendrá que mantener prietas las filas, sin grietas.

Hay quien a Rajoy le pide piruetas casi imposibles, arriesgadísimas, sobre todo dado el carácter sosegado del dirigente popular: que encargue la ponencia política del congreso nacional de junio a Ruiz Gallardón, que haga de María Dolores Cospedal -afecta a Esperanza Aguirre, como todo el mundo sabe- la secretaria general del PP en ese congreso, que barra del mapa a toda la vieja guardia, desde Acebes hasta el impagable Miguel Arias Cañete, una vez que Zaplana, sabiamente y porque a la fuerza ahorcan, se ha quitado de en medio...

No sé, a ver qué nos cuenta Rajoy este lunes en la 'cumbre' de la directiva de su partido, tan esperada que ha de realizarse en un hotel, y no en el cuartel general de Génova, que se queda pequeño. Yo supongo que nombres como el de Soraya Sáenz de Santamaría, a quien algunos dan como portavoz parlamentaria teniendo al valenciano Esteban González Pons como secretario general del grupo -otros dicen que directamente será González Pons, valor en alza en todo caso-, van a ser muy citados. Como el de la propia Cospedal, o el gallego Núñez Feijoo. O Manuel Pizarro, un recién llegado, algo mayor en edad que Rajoy, que lógicamente tiene que sea ascendido, y que tiene en la presidenta de la Comunidad madrileña, algo debilitada a los ojos de Rajoy por las últimas escaramuzas internas, su mayor apoyo. Como González Pons lo tiene en Francisco Camps, el otro gran 'barón' autonómico del PP. Pero no olviden ustedes la influencia que otros líderes históricos autonómicos, como Juan Vicente Herrera, de Castilla y León, o el murciano Valcárcel, o incluso el andaluz Arenas, puedan estar teniendo en estas horas en las que echan humo los 'teléfonos rojos'. Pero, claro, ninguno de ellos supone ese necesario -¿por qué tan necesario?- relevo generacional.

Claro que en el despacho de Mariano Rajoy se barajan muchos más nombres: desde los rivales Jorge Moragas y Gustavo de Arístegui hasta las emergentes mujeres catalanas y baleares. Caras jóvenes y atractivas, que es lo que se lleva. O Ana Pastor, tan fiel a Rajoy frente a otros nombres menos asiduos a la lealtad.

Me dicen que el presidente del PP apenas quiere leer estos días los periódicos, para evitar interferencias y esos patronazgos -o llámele usted presiones- a los que tan aficionados son algunos que se mueven por los cenáculos y mentideros mediáticos de la capital. Y me aseguran que algo semejante le ocurre a Zapatero: que no quiere entrar en la barahúnda de quinielas múltiples que circula por las páginas de los periódicos y por los 'rumoródromos', a los que los pasillos de las Cortes, que ahora se reabren, no son del todo ajenos, sino todo lo contrario. Claro que lo del presidente del gobierno central es distinto: hace y deshace, aseguran, casi a placer, sin admitir presiones ni del zar catalán, ni del 'padre' andaluz, ni del flamante emergente extremeño, ni del castellano-manchego, que va por libre y no se mete con nadie más que cuando se habla del agua. Zapatero va a hacer un gobierno de amigos y de conveniencias, y si tiene que recortar algo el poder de Fernández de la Vega, lo hará -pero no lo hará, claro; puede que ponga a su eficaz jefe de gabinete, José Enrique Serrano, bajo su directa influencia- y si tiene que aumentar el de Solbes -que sí lo hará, porque la situación en la anterior legislatura, en la que los ministerios económicos escapaban de la influencia del vicepresidente, era intolerable-, también se pondrá a ello.

Y si tiene que cambiar a Caldera, que ha funcionado bien pero con escaso talante en la anterior legislatura, lo mismo, aunque tengo para mí que el salmantino va a ser una de las sorpresas de la lista para el nuevo Consejo de Ministros. Lo mismo que Carme Chacón, amiga, estrella ascendente -pero fiel- entre los socialistas catalanes y casada con amigo y siempre asesor en la sombra del presidente. Por lo demás, no me parece que ZP esté pensando en muchas novedades, más allá de incluir en el elenco a Miguel Sebastián, el hombre que le resolvió -es un decir- la papeleta de a quién hacer candidato a la alcaldía de Madrid. O dedicarle un poco más de atención a quién será el/la titular de Educación, cartera en la que sus responsables no han brillado, hasta ahora, a la altura deseada. Yo creo, por lo demás, que en Exteriores, cartera bien gestionada digan lo que digan, no va a haber muchos cambios, más allá de quién sea el 'segundo' del Ministerio de Moratinos y a quién -sorpresa, sorpresa- se vaya a nombrar nuevo embajador en Washington, que ya va tocando, gane quien gane en noviembre de los EE.UU. Ni debe haberlos en Interior, donde pienso, aunque no me conste del todo, que Rubalcaba ha accedido ya a mantenerse en el complicado y abrasador Departamento. Ni él puede prescindir de la política ni Zapatero puede prescindir de él.

Y, en un sistema crecientemente presidencialista como el nuestro, en el que 'Z' ha impuesto su sigla por encima de las de su partido, ¿importa realmente que sigan o no los ministros de Sanidad, Cultura, Medio Ambiente, Justicia -a Bermejo los funcionarios quieren amargarle la fiesta- o que Fomento pase a unas manos u otras, o que Industria se convierta en la Secretaría de Estado que nunca debió dejar de ser, o lo que ocurra con Administraciones Públicas? A mí, la verdad, me parece mucho más relevante saber si Zapatero, crecido lógicamente con la victoria, va o no a mantener sus tesis de siempre, o hará buenos algunos extremos conciliadores de sus últimos discursos.

Pero, en cualquier caso, hay que desearles a ambos, a Mariano Rajoy y a Zapatero, a ZP y MR, el mayor de los éxitos en sus últimas meditaciones antes de ofrecernos, ya mismo -a ZP aún le quedan unos días de margen: a Rajoy no- los frutos de las mismas. Porque seremos los ciudadanos, que los sufragamos y los elegimos, quienes pagaríamos los errores hasta que lleguen unas nuevas elecciones. Muy largo me lo fiáis...

Fernando Jáuregui