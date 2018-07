El núcleo duro del PP

Actualizado 25/11/2007 1:00:32 CET

La convocatoria de la manifestación convocada para este sábado por la AVT, Asociación Víctimas del Terrorismo, que preside Francisco José Alcaraz, ha suscitado notable controversia entre los convocantes y sus seguros seguidores de siempre, el PP de Rajoy. Esta vez no ha sido como las anteriores, cuando la convocatoria era de ambas siglas, AVT y PP, y no se manifestaba la menor disensión entre ambas. En esta ocasión, Alcaraz se ha visto con suficiente fuerza como para arrastrar a sus obligados socios de la "derecha extrema", sin necesidad de consulta previa a sus dirigentes sobre la oportunidad, conveniencia y razones de la movilización.

¿Tiene razón de ser? ¿Qué reclamación urgía hacer al gobierno esta vez? No hay negociaciones con ETA, que fue la razón argumentada en las anteriores movilizaciones, y además, ya se ha hecho pública la sentencia contra los terroristas que mataron a 192 personas pronto hará cuatro años. ¿Qué otra razón de ser pudiera tener esta vez Francisco Alcaraz para desplegar la bandera de la protesta de las AVT? Con muy escasas excepciones, como la voladura del aparcamiento de la Terminal 4 de Barajas y la bomba dispuesta en cuya manipulación perdió un ertzaina cuatro dedos de una mano, la banda no ha querido o no ha podido actuar en otras ocasiones, afortunadamente, haciendo de éste el período de más larga tranquilidad terrorista que pueda recordarse, excluida la violencia callejera. ¿Qué otra virtud o efectos pudieran buscarse con una manifestación como ésta, que durante meses se repitió para hostigar al gobierno y su política de tratar de alcanzar acuerdos con la banda?

Los convocantes no han sido capaces de llevar a la opinión pública las razones de su convocatoria, salvo unirse al "porque sí" de los antisocialistas gobernantes. Ni siquiera han terminado de convencer, a lo que parece, a más de un dirigente del PP, varios de cuyos dirigentes se excusaron de antemano por no poder asistir a esta manifestación. De manera que tan sólo "el núcleo duro del PP" se alineó en la cabecera de la manifestación, con Francisco Alcaraz como cabeza indiscutible y líder central: Esperanza Aguirre, Acebes, Zaplana, Astarloa, García Escudero, a quienes se añadió Rosa Díez. Ni Rajoy ni Aznar, ni Gallardón por más que enviaran mensajes de adhesión y hasta órdenes al PP para que "nadie faltara", tampoco esta vez, a agitar las banderas nacionales y los eslóganes que Alcaraz determinara para la ocasión.

En vano han sido las protestas de Fernández de la Vega, Pérez Rubalcaba o de José Blanco, que han criticado el alarde de irresponsabilidad e inconsecuencia del PP, y habían reclamado coherencia al PP para que no cayera en este doble juego vergonzante de apoyar la muy exitosa y eficaz actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y de criticar a quienes las mandan... La AVT se ha limitado a protestar porque prácticamente a la misma hora se permitiera una manifestación independentista de ANV, y ha indicado que "el gobierno y los dirigentes socialistas una vez más se muestran más cercanos a quienes apoyan a los asesinos que a las víctimas"...

José Cavero.