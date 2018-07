La imagen de Cataluña

Actualizado 25/11/2007 1:00:33 CET

MADRID, 25 Nov. (OTR/PRESS) -

Los españoles no entienden a los catalanes o, mejor dicho, no entienden su realidad. Es algo que se nota en la calle -sobre todo en las de Madrid- y que ahora viene a ratificar una encuesta que publica El Periódico de Catalunya. La incomprensión siempre hay que lamentarla, porque no suele conducir a nada bueno, pero en este caso quizá hay que lamentarla especialmente, teniendo en cuenta la dimensión de Cataluña por sí misma y, a la vez, su condición de motor de la economía española.

Un botón de muestra del desconcierto. Mientras que los catalanes, que conocen de cerca su propia realidad, atribuyen mayoritariamente la crisis de sus infraestructuras al Gobierno central o, en todo caso, a la Generalitat y al Gobierno, los españoles en su conjunto creen que tiene más responsabilidad el ejecutivo de Montilla que el de Zapatero, lo cual tropieza con una evidencia: los problemas se han observado en mayor medida en servicios e infraestructuras dependientes de la Administración central, empezando por el retraso en la llegada del AVE y la repercusión de sus obras en la red de Cercanías.

Los ratios varían pero, frente a los catalanes, también es mucho más alto el porcentaje de españoles que piensan que en Cataluña se margina a los castellanohablantes o que Cataluña no es solidaria con el conjunto de un Estado que, por si acaso, se niega a hacer públicas las balanzas fiscales. Lo fácil en estos casos es echarle la culpa a la gente, pero lo efectivo será sin duda que quienes han jugado a manipular, a sentirse víctimas y a mirar para otro lado contribuyan a decir la verdad. Ya había suficientes prejuicios históricos sobre Cataluña como para que sigamos, entre todos, echando más leña al fuego. Aunque sólo sea por interés, ya que Cataluña es demasiado importante para todos.

José Luis Gómez.