Rajoy aflora a Mariano

Nadie cumple un cuarto de siglo en una actividad profesional por casualidad. Menos aún, en un puesto de alta responsabilidad. Es el caso de Mariano Rajoy, un político gallego que apenas habla en la lengua de su tierra pero que en cambio se expresa a menudo -consciente o inconscientemente- más en clave de un público gallego que de otro más amplio, que no siempre capta todos los matices de lo que quiere decir, incluso cuando no dice nada. ¿O no?

La llamada derecha extrema que anida en Madrid está yendo a por Rajoy, pero él parece estar tan tranquilo, porque mientras algunos iniciaban la cacería, Rajoy estaba poniendo en forma a Mariano. Y, de momento, les va ganando. Que no se le entienda todo lo que dice -y todo lo que calla- es un problema en un país tan acelerado y tan mediático, es verdad, pero no hay mal que cien años dure. Y Mariano tiene talento más que suficiente para dejar en fuera de juego a los cazadores que hacen trampas.

Este ya cincuentón barbudo que preside el PP es un hombre de derechas, casi de toda la vida, pero a la vez es capaz de ver las ventajas del centro y muy consciente de que en la izquierda se esconden valores sociales que al menos intelectualmente sabe reconocer. Le cuesta más asumir los nacionalismos periféricos, aunque conoce bien qué significan, cosa que no pueden decir todos los del PP. Ahora Mariano está en un momento crítico de su vida política, posiblemente el que jamás se imaginó. Por fin tiene que mandar y tomar decisiones. Cosas que él sabría aconsejarle casi con precisión matemática a cualquier otro. debe decírselas ahora a sí mismo, sin margen para fallar. Le costará. ¿O no?

José Luis Gómez