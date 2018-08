Emigrantes e inmigrantes

Publicado 13/08/2018 8:00:43 CET

MADRID, 13 Ago. (OTR/PRESS) -

Durante siglos --especialmente en el XIX y en el XX--, España fue un país de emigrantes. Antes lo había sido de conquistadores. Una comunidad tan pequeña como la Galicia de hoy tiene millones de residentes fuera de sus fronteras, hasta el punto de que Buenos Aires se convirtió en la ciudad del mundo con más gallegos. Otra comunidad que ahora es tierra de acogida de inmigrantes como Canarias desempeñó un papel clave en el desarrollo de Venezuela, especialmente próspera en los años 60 y 70 del pasado siglo. Millones de andaluces y extremeños son ahora catalanes... España no puede entenderse sin la emigración y, aunque solo fuese por eso, no puede desentenderse de la inmigración. Pero como alerta la canciller alemana Angela Merkel, de visita en España, ha llegado un punto en que decir que un inmigrante es un ser humano es criticado en algunos sectores.

Pero seamos prácticos. Si los recuerdos y las emociones ya no sirven, hablemos de dinero. De intereses. Ni siquiera en ese caso la xenofobia es rentable. El giro xenófobo que dio una parte de la opinión pública europea --también española--, secundado por algunos gobiernos --al menos en este caso no por el español-- no da dividendos y supone una torpeza económica. No sólo social, además de ser, por supuesto, algo inhumano.

Hablemos más de dinero, de intereses. Hablemos, si se quiere, como hacen los xenófobos. Con 350 millones de habitantes, Estados Unidos tiene unos 4 millones de indocumentados, muchos de ellos imprescindibles para su economía sumergida. Con más de 500 millones de habitantes en Europa, algunos se echan las manos a la cabeza porque hay un millón y pico de sin-papeles. No se puede engañar a la gente: Europa tiene muchos menos indocumentados que Estados Unidos en términos relativos y absolutos. Y, a pesar de China, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica, política y militar del mundo. Tener millones de inmigrantes no es solo un problema, puede ser una gran oportunidad, para las empresas, para las pensiones, para el cuidado de los mayores, para que nazcan niños en Europa... Y en España.

Nada de eso es incompatible con poner reglas a la inmigración, con legislar al respecto, con mirar a veces para otro lado, como hacen en ocasiones los guardias de las fronteras de Estados Unidos. Cuando les conviene... Pero hablemos más de dinero, de puros intereses. Alemania y Francia son las dos grandes potencias de la Unión Europea y tienen millones de inmigrantes, y quieren tener más. Forman un eje antirracista al que ahora se suman España y Portugal. Tienen gobiernos con intereses, con grandes intereses, pero no por ello son xenófobos. Son inteligentes.

La derecha tradicional española que, desde el PP, tanto admira a Angela Merkel puede tomar nota de la digna actitud de la canciller democristiana. La derecha emergente española que, desde Ciudadanos, tanto se quiere parecer a Emmanuel Macron también puede hacer lo propio. Nada de eso es incompatible con el dinero y los intereses. En Europa --y en España-- ya no hace falta tener emociones y sentimientos para no ser xenófobos. Ya basta con tener puros intereses y ser inteligentes. También, por supuesto, para ayudar a Marruecos a controlar sus fronteras. Por si acaso.