Indulto para Juana

Quizá nuestros legisladores deberían de revisar el sistema de penas en España y es que estremece saber que un juzgado de Granada ha decidido enviar a prisión a una mujer, Juana Rivas, por disputar a la custodia de sus hijos a su ex marido, un hombre condenado por agresión contra ella.

¿Juana es una delincuente peligrosa? No, claro que no. De manera que condenarla a prisión es lisa y llanamente un dislate.

La ley debe de contemplar otro tipo de respuestas para situaciones como las de Juana Rivas.

Las disputas de pareja puede llevar a los protagonistas a enfrentamientos terribles, tanto como a hacerse daño el uno al otro y de rebote a los hijos.

Me pregunto que clase de hombre es el ex marido de Juana al que no le ha temblado el pulso para solicitar para constituirse en acusación contra su ex mujer y pedir prisión para ella. ¿Ha pensado en las consecuencias que tendrá en sus hijos? ¿Podrá mirarlos a la cara el día de mañana y decirles que es el responsable de que su madre haya estado en la cárcel?¿Les dirá que la verdad, que la única falta de Juana ha sido el querer estar con ellos?

Si las leyes disponen que una mujer sea enviada a la cárcel por haber disputado la custodia de sus hijos, trayéndoles de Italia a España y haciendo lo imposible porque los críos permanecieran aquí, entonces habrá que cambiar las leyes.

Juana ha podido equivocarse a la hora de plantear la batalla por tener a sus hijos con ella pero eso no la convierte en una delincuente ni en un peligro para la sociedad.

Sería un escándalo que Juana entrara en la cárcel y es de esperar que el Gobierno tenga a bien darle el indulto.