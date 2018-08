Podría ser el final del PP

Publicado 08/08/2018 8:01:03 CET

MADRID, (OTR/PRESS)

Se ha confirmado lo que nos temíamos muchos de los que miramos con objetividad y sin partidismos estas cosas. Yo sabía que la decisión de Pablo Casado de competir por la presidencia del PP era una decisión arriesgadísima y parece mentira que la enseñanza de lo ocurrido con Cristina Cifuentes no les haya servido para nada ni al flamante presidente del PP ni a su equipo y sector político. ¿Pero se imaginan lo que ahora puede suceder y que es probable que suceda, y más ahora, cuando la jueza del "caso Máster" acaba de elevarlo al Tribunal Supremo al sospechar que se lo "regalaron"?

De verdad, por muchas vueltas que le doy al tema, no consigo entender lo sucedido. El temor de tantas personas independientes se ha confirmado, comomera muy probable que sucediera y aquí la grande, la inmensa, la inabarcable cuestión es cómo los casadistas y el propio Casado podían estar tan ciegos para no ver que era muy esperable que ocurriera lo que finalmente ha ocurrido. Les aseguro que nunca pensé que la ceguera política pudiera llegar tan lejos como ahora acaba de suceder.

De nada sirve que el líder del PP asegure ahora enfáticamente que no tiene ni ha tenido nada que temer y que no piensa dimitir en cualquier caso. Con palabras muy parecidas se expresaba Cristina Cifuentes cuando su tema parecido invadió la actualidad, unos meses atrás. ¿Pero es que están ciegos, o están tontos, o están dejados de la mano de Dios, o sepensaban que era imposible que sucediera lo que ha sucedido, pese a los argumentos que enfrente se utilizaban para advertir de lo que podía suceder y enseguida ha sucedido y que ahora ya es muy probable que el caso deriveen un frustrante final de la carrera del joven Pablo?

Perdónenme que insista tanto, pero es que no me cabe en la cabeza tanta ignorancia, o tanta torpeza, o tanta falta de recursos políticos e intelectuales para tropezar de esa manera contra un muro que estaba ahí a la vista de todo el mundo, incluídos los más lerdos de la pandilla. "Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie: no dimitiré", clama ahora el joven presidente del partido, que puede durar como tal como un pirulí a la puerta del colegio...

La jueza, clama la noticia, traslada al Supremo la causa por el título que obtuvo Casado ante los "indicios de responsabilidad penal", llamados en otro lugar "indicios racionales de criminalidad". Casado hizo exactamente lo mismo que aquellas tres compañeras imputadas previamente por prevaricacón. Todos obtuvieron el título sin ir a clase y con multitud de convalidaciones, entre otras cosas, además de ponerles sobresaliente en todo...

Y mientras tanto, los socialistas todavía no habían digerido la noticia de que el sondeo trimestral del CIS había disparado a su partido hacia arriba gracias al "efecto Sánchez", a decir de algunos. Otra noticia dice la obviedad de que las sospechas de irregularidades en lo del máster habían ido en aumento. Pues claro. Todo casa. Mira que si al final Pablo Casado salta...