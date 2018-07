Actualizado 26/01/2011 13:00:28 CET

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

"Puedes confiar", dice el cartelito sobre el micrófono en que habla Ana Mato durante la convención sevillana del PP, según veo en la foto que acompaña a la noticia del informe policial en torno a los dineros que la trama Gürtel había presuntamente entregado al ex alcalde de Pozuelo, marido entonces de la hoy secretaria de Organización del PP. Con una parte de ese dinero se habrían pagado estupendos viajes de toda la familia, incluida la propia Ana. Sucede esto a las pocas horas de la clausura de esa espectacular convención, uno de los más grandiosos y costosos actos de propaganda política de los últimos tiempos. Supongo que Rajoy estará desolado, tras su incontenible verborrea sevillana cantando las grandezas de los que ya se ven en la Moncloa. González Pons culpa a Rubalcaba de haber filtrado el informe "para tapar la Convención" y amenaza a Interior para cuando ellos estén en el poder. Increíble pero cierto: Pons está llegando demasiado lejos y ya no es ni la sombra de quien era antes de meterse en esta estampida hacia la Moncloa.

Pero no sé si es todavía más grave, a los efectos de aguar la fiesta, la actitud de la presidenta de Madrid con su reiterado apoyo a Álvarez Cascos y su insubordinación clamorosa al negar su apoyo a la candidata de su partido en Asturias. Entre los dos asuntos, han amargado la vida a Rajoy tras las desatinadas euforias de la Convención. Una asamblea en la que no aportaron absolutamente nada a los intereses de España sino solamente a su sed incontenible de llegar al poder. Todos los pasos y todas las palabras de la cúpula pepera van indefectiblemente dirigidos a lo mismo, incluso en presencia de todos los tocados por la corrupción, entre los que sólo faltaba el balear Matas. Dentro de un año y pico, es muy probable que gane las elecciones generales este partido rodeado de la corrupción oceánica y que no ha ayudado absolutamente nada contra la crisis, en detrimento del otro partido, que sostiene un Gobierno que, con todos los errores que se quiera, se ha partido el pecho y lo sigue haciendo por sacarnos de ésta. ¿Es posible?