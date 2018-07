Rajoy S.A.

Actualizado 02/05/2013 14:00:22 CET

MADRID, 2 May. (OTR/PRESS) -

Rajoy debe creer que España es una empresa, y los españoles, sus empleados. Tal es la mentalidad con la que éste hombre dirige, es un decir, la política del país, que él reduce a una cuestión de gastos, ingresos, créditos, porcentajes, trampas contables y balances. Para éste registrador de la propiedad la política no es un arte, ni una ciencia, ni siquiera una necesidad para encajar el rompecabezas de la convivencia social, sino un cuadrar las cuentas o un arreglárselas para que parezca que cuadran. Siguiendo ese pensamiento, llamémosle así con tanta generosidad como exageración, lo que les pasa a los seis millones largos de españoles sin trabajo no es drama, sino un simple ajuste de plantilla, o un ERE.

España no es, para Rajoy, un complejo y delicado tapiz tejido, como todos los países, por la historia, sino una marca, la "marca España", que alude a un producto banal cuya calidad es lo de menos. De ahí, seguramente, eso que Rosa Díez califica de "falta de piedad" en el trato que dispensa el registrador a sus compatriotas, o sea, a sus empleados, cuya vida ha de subordinarse enteramente a las necesidades de la empresa. Rajoy no percibe, en su escalofriante simplicidad o insensibilidad, que la vida es otra cosa, algo que puede marchar mejor o peor en términos económicos, pero otra cosa, y no digamos la vida de los casi cincuenta millones de seres humanos que están aquí como podrían haber caído en cualquier otro sitio, pero siempre y en cualquier parte necesitados de respeto y del reconocimiento de su dignidad.

Rajoy, al que nunca se ve en un concierto, ni en un teatro, ni en un museo, pero sí en el fútbol, se ha revelado, en gran parte por eso mismo, como un político nefasto, incapaz de promover propósitos colectivos y de transmitir sentimientos y emociones. Cree que España es una empresa, una empresa privada o privatizada, y su consejo de ministros funciona como un consejo de administración. Como un pésimo, encima, consejo de administración.