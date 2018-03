Fallece una mujer en Estados Unidos después de ser atropellada por un coche autónomo de Uber

Actualizado 19/03/2018 19:01:53 CET

Un coche autónomo de Uber ha atropellado a una mujer en Tempe (Arizona, Estados Unidos) que ha resultado en su fallecimiento, según informa The New York Times. Este hecho se presenta como la primera muerte provocada por este tipo de vehículos en vías públicas.

Según informa el medio citado, el vehículo circulaba con el 'modo autónomo' activado, con un conductor de seguridad en su interior. En un momento dado, el coche ha chocado con la mujer, que cruzaba la calle fuera del paso de peatones. Otros medios, como ABC15, han informado de que la mujer circulaba en bicicleta por la calzada.

La investigación sobre lo ocurrido está en marcha. La compañía ha anunciado, a través de un mensaje publicado en Twitter, que están colaborando con las autoridades en la investigación del incidente. El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, ha lamentado lo ocurrido, también en Twitter, y ha asegurado que tienen a la familia de la víctima en mente.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz