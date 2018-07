Nueva Rumasa se querellará contra Quehoteles.com

Actualizado 28/02/2011 14:25:31 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueva Rumasa asegura que su división hotelera Hotasa "no trabaja ni tiene contrato" con el portal de reservas Quehoteles.com, empresa contra la que, según afirma, presentará una querella por "injurias y oportunismo".

La empresa de la familia Ruiz-Mateos respondió de este modo a la denuncia efectuada el pasado sábado por Quehoteles.com, que indicó que eliminaría de su página web todos los establecimientos de Hotasa, después de que ésta "engañara" a tres clientes enviados por el portal de reservas.

Nueva Rumasa apuntó que Quehoteles.com "es un portal que compra camas a través de 'bankbeds' o bancos de camas y no directamente con Hotasa", por lo que negó que su cadena hotelera haya "engañado" como indica este portal "a ningún cliente suyo".

"Quehoteles estará comprando camas a intermediarios que sí trabajan con Hotasa y a los que la cadena ha cerrado ventas recientemente por alta ocupación u otro motivo, pudiendo verse afectadas las reservas que Quehoteles hubiese comprado a esos intermediarios", explicó Nueva Rumasa.

Por este motivo, la empresa de la familia Ruiz-Mateos emplazó al portal a "dirigirse al intermediario que le ha vendido las camas y preguntarle cuál es el motivo de que la cadena le haya cerrado las ventas y no acusar de engaños" a Hotasa.

COMPARACIÓN CON EL CONCIERTO DE LADY GAGA.

"Es lo mismo que sucedió a las personas que compraron entradas para el concierto de Lady Gaga en páginas web de terceros y no oficiales. Las entradas no eran válidas", agrega el grupo, que incide en que "en este caso ha sucedido lo mismo, las reservas no estaban validadas por el hotel y sí por un tercero".

Hotasa posee 15 hoteles, repartidos entre Andalucía (dos), Canarias (seis) y Baleares (siete), a los que se suma otro en Santo Domingo (República Dominicana), y cuenta con una plantilla de 1.100 trabajadores, que suponen el 11% del total del grupo Nueva Rumasa.