Albert Rivera critica que el Gobierno "crea antes a Torra" que a la Alta Inspección sobre adoctrinamiento

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado este miércoles de "vergonzoso" que el Gobierno esté diciendo "abiertamente y a boca llena" que no se cree el informe de la Alta Inspección sobre adoctrinamiento en Cataluña y sí se crea "a Torra y a Puigdemont". "Me parece alucinante que este Gobierno crea antes a Torra que a los funcionarios del Estado", ha lamentado.

En rueda de prensa en el Congreso, el líder 'naranja' se ha referido a las críticas por "falta de rigor" de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, al informe encargado a la Alta Inspección sobre posible adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Celaá, al igual que hiciera su antecesor, el 'popular' Iñigo Méndez de Vigo, ha decidido no hacer público el documento.

Para Rivera, "no hay derecho" a que los ciudadanos se tengan que enterar de lo que ocurre en los libros de texto catalanes por los medios y ha denunciado que el Gobierno del PP no publicara el texto "ni con el 155". "El PSOE tiene la obligación de publicarlo", ha insistido el presidente de Ciudadanos, para quien sería "una irresponsabilidad" que no se conociera un informe "que advierte de una violación de derechos fundamentales en Cataluña".

¿ACUSACIÓN DE CELAÁ A LOS FUNCIONARIOS?

En su intervención, ha recurrido a su experiencia como catalán y como padre, para asegurar que el uso de las aulas en Cataluña por parte de los independentistas es real y ha lamentado que ahora el Ejecutivo "esté desacreditando" a los inspectores, cuando mantiene una Alta Inspección "raquítica en recursos y sin personal".

A su juicio, este organismo necesita una ley que lo ampare. "Pero este Gobierno, como tiene de socio a Torra prefiere escuchar a Torra que a sus funcionarios", ha apuntado.

"Les digo que ese informe tiene que hacerse público y le pido a Celaá y a Sánchez que en vez de coger un papelín en la sesión de control y leer páginas de un informe que no se ha hecho público, nos digan por qué no se creen fa los funcionarios", ha insistido Rivera, para preguntar a la ministra si está acusando a los funcionarios de "cometer delitos".