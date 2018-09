Castilla-La Mancha ve con "buenos ojos" convertir 4º de ESO en un curso "orientador" porque "flexibiliza" el sistema

Actualizado 27/01/2010 19:40:05 CET

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, María Ángeles García, afirmó hoy que el Gobierno regional ve con "buenos ojos" la propuesta del Ejecutivo central de convertir 4º de ESO en un curso "orientador" que ayude a alumnos a decidirse entre cursar Bachillerato o inclinarse por la Formación Profesional.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa para hablar sobre la Conferencia Sectorial de Educación celebrada esta mañana en Madrid, la consejera del ramo consideró que esta medida "flexibiliza" el sistema educativo y puede servir de "aproximación o enganche" para estudios posteriores.

"Entendemos que esa flexibilidad que se quiere dar a 4º de la ESO puede contribuir a que los alumnos puedan continuar con sus estudios después de la enseñanza obligatoria", agregó la consejera, quien insistió en que uno de los objetivos es que los alumnos no abandonen el sistema sin la titulación de enseñanzas post obligatorias.

Preguntada si esta propuesta puede ser entendida como un acercamiento hacia las medidas del PP, contestó: "en absoluto". En este sentido, consideró que "es un gran logro" el tener formando a toda la población hasta los 16 años. No obstante, aclaró la consejera, "no hay rebaja en el tramo de enseñanza obligatoria".

La consejera puso como ejemplo el PCPI por ser "motivador" y recuperar a muchos alumnos que habían abandonado. Por ello, dijo que "cualquier medida que suponga un cambio en ese sentido, que nos pueda llevar a que el alumnado esté más motivado y aprecie más esa situación de formación, debe ser bienvenida".

Respecto a la reunión en sí, la consejera hizo una valoración "positiva" por la voluntad que han manifestado todas las comunidades de analizar la propuesta que ha presentado el Ministerio, un documento que sintetiza las propuestas que han enviando las comunidades y que deben incluirse en el pacto por la educación.

"ESTAMOS DE ENHORABUENA"

Concretamente, ha habido once documentos individuales de comunidades autónomas y un documento conjunto del PP, y propuestas de más de 20 organizaciones pertenecientes a la comunidad educativa. "Creo que hoy estamos de enhorabuena, estamos iniciando ese trabajo, y la actitud es muy positiva", se congratuló la consejera.

La titular de Educación desveló que el documento que ha presentado el Ministerio es una propuesta "abierta" de trabajo en el que se fijan una serie de objetivos a conseguir en "nuestro sistema educativo", que en opinión de la consejera castellano-manchega, "son unos objetivos incuestionables".

El documento contempla más de cien medidas para poder conseguir estos objetivos, aseveró la consejera, que, sobre todo, tienen que ver con la financiación del sistema, con su modernización, con la potenciación de la formación profesional y el bachillerato, las becas y las ayudas, la convivencia escolar, o la autonomía de los centros.

A partir del día de hoy, la Conferencia Sectorial de Educación se ha fijado un calendario para seguir trabajando por el pacto en educación. Las comunidades autónomas tienen quince días para analizar el documento presentado hoy y puedan pronunciarse sobre el mismo. En torno al día 25 de febrero la Conferencia se volverá a reunir.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Sobre la oferta de empleo público y las negociaciones con los sindicatos, manifestó que "estamos pendientes de más reuniones" pues "todavía no hemos llegado a ningún acuerdo ni a una propuesta definitiva". En este sentido, añadió, "ofertaremos todas las plazas que tengamos; las que no tengamos, no las podremos ofertar".