Celaá afirma que algunas administraciones favorecieron a centros concertados que "más que educación hacían negocio"

Actualizado 11/09/2018 20:28:51 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha acusado al Partido Popular de haber permitido que "algunas administraciones públicas" hayan "favorecido a algunos centros concertados que más que educación hacían negocio".

"Esto es lo que hay", ha remachado Celaá este martes 11 de septiembre en el Senado durante un debate con la senadora del PP Ana María González, que ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular a la ministra, de "atentar contra el principio fundamental de libertad de centro de las familias" por pretender modificar el artículo 109 de la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 con la mayoría del PP.

Este artículo de la LOMCE incluyó el concepto de "demanda social" en la planificación escolar, algo que Celaá calificó como un "eufemismo" para que la escuela pública pueda considerarse "subsidiaria" de la concertada. En ese sentido, la ministra ha acusado este martes a los populares de haber permitido, con ese cambio, que los "poderes públicos" dejaran de tener la "obligación" de servir al "derecho de la educación".

"¿Por qué lo hicieron?", ha preguntado Celaá a la senadora del PP, reprochando a los populares que "no acepten" que "la educación pública debe ser servida por los poderes públicos de forma preferente". Ante esa acusación, la senadora González ha expuesto que si existe "mercadeo" en algunos centros debería intervenir la inspección.

La interpelación presentada por el PP pretendía conocer la política que va a llevar a cabo el Gobierno para "garantizar y defender la libertad educativa en todo el territorio español", al entender, en palabras de la senadora González, que el Gobierno de Pedro Sánchez pone "en peligro" el pacto educativo de la Transición con el anuncio de modificar el artículo 109 de la LOMCE.

"Ni la administración ni el Gobierno pueden elegir por las familias: no rotundo", ha afirmado la senadora del PP desde la tribuna de oradores, donde ha criticado a Celaá de "restituir la primacía de la escuela pública" en detrimento de la privada. "Respetando su posicionamiento, no lo podemos compartir", ha añadido González, que ha terminado su primera intervención denunciando que el Gobierno quiere "modificar la Constitución a su medida".

"¿Cómo puede decir que atacamos la libertad de elección o que pretendemos eliminar el artículo 27 de la Constitución?", le ha respondido Celaá recordando que los conciertos educativos fueron obra de un gobierno socialista. "No de los populares, que querían subvencionarla", ha precisado.

En su segunda intervención, y ante la petición del PP de que rectificara en su propósito de modificar el artículo 109 de la LOMCE, Celaá ha elevado el tono ante la senadora González. "Esta bancada lleva desde 1879 defendiendo la libertad y viene usted a darnos lecciones de libertad, ¿cómo me puede hablar de que estamos atentado contra la libertad de enseñanza?", ha respondido la también portavoz del Gobierno.

"No todos los padres tiene libertad de elección de centro, porque ocurre que hay centros que son los que eligen a los padres, y ese es el abuso que queremos evitar, porque estamos de acuerdo con la concertada, la reconocemos, la respetamos y la garantizamos", ha expuesto Celaá antes de pedir al PP, justo antes de cerrar su turno de palabra, que no siembre la "alarma". "Si alguien piensa que esto es atentar contra la educación concertada, la educación concertada no lo piensa", ha sentenciado.