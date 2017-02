Cuatro exministros de Educación coinciden en que hay voluntad para el pacto

Publicado 20/02/2017 16:28:00 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro exministros de Educación --Ángel Gabilondo, Pilar del Castillo, Esperanza Aguirre y Gustavo Suárez Pertierra--, dos del PP y dos del PSOE, han coincidido este lunes 20 de febrero, durante el foro 'Educación, esa asignatura pendiente', de Unidad Editorial, en que en estos momentos existe "voluntad" para alcanzar un pacto educativo.

Todos se han mostrado optimistas al respecto y han señalado la necesaria participación de la comunidad educativa para el que acuerdo sea social y no sólo político. También en establecer un pacto de mínimos sobre los temas sobre los que no hay divergencias: profesorado, evaluación, estabilidad o igualdad de oportunidades, entre otros.

Suárez Pertierra, que fue ministro con el PSOE entre 1993 y 1995, ha admitido que entre todos los partidos se ha creado un sistema educativo "inestable" porque en Educación hay temas técnicos, pero también "ideológicos". "Hay que reconocerlo. Hay un núcleo que depende profundamente de la ideología", ha subrayado, para añadir que pese a esto "hay caminos para el encuentro".

Para la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y ministra entre 1996 y 1999, Esperanza Aguirre, el ámbito de esta reforma "es llegar a acuerdos sobre los que no hay prácticamente oposición y que tienen una incidencia clara en la calidad, como el profesorado". "Simplemente con esto, daríamos un paso gigantesco", ha apostillado.

Aguirre ha criticado "la facilidad con la que todos los partidos han eliminado las reválidas" y ha advertido de que "todos se niegan a imponer la exigencia". También ha puesto de manifiesto las diferencias de rendimiento entre las comunidades autónomas y ha sacado pecho de las evaluaciones al final de Primaria y Secundaria implantadas en la Comunidad de Madrid, pues, a su juicio, han ayudado a mejorar los resultados en PISA y a ponerse a la altura de países como Finlandia.

"Lo que no se evalúa se devalúa", ha dicho Gabilondo, que ocupó el cargo de ministro entre 2009 y 2011, una frase que ahora repite el actual titular Íñigo Méndez de Vigo. No obstante, considera que hay que debatir sobre las pruebas de evaluación en el sistema educativo y los efectos académicos de las mismas. También sobre la evaluación de los profesores, pero "sin que sientan que se les pone entredicho".

Gabilondo ha insistido en construir un sistema educativo "estable, orientado a la excelencia, basado en equidad y que garantice la igualdad de oportunidades y en la solidaridad territorial". A su juicio, la España de las autonomías exige un pacto "territorial", respetando las competencias de las autonomías, a lo que Esperanza Aguirre ha contestado que desde las comunidades autónomas "se puede hacer mucho" en materia educativa en un sentido positivo, pero también negativo, a través del "adoctrinamiento".

Suárez Pertierra ha subrayado que el debate sobre la "recentralizazión y la federalización" no está resulto en España y que esto afecta al sistema educativo. Asimismo, ha indicado que no hay un diagnóstico compartido por todos y que la Subcomisión parlamentaria necesita acordar uno para poder construir un pacto que dé estabilidad.

Gabilondo, actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que hace siete años estuvo a punto de lograr el consenso, se ha alegrado de que ahora se aspire también a un 'Pacto social y político por la Educación'. También ha indicado que espera que esta vez no pase lo que le ocurrió a él, que después de acordar 150 puntos, "algunos no estaban de acuerdo con los 150 puntos". "Como la canción de Serrat: 'Me gusta todo de ti, pero tu no'", ha recordado.

La eurodiputada Pilar del Castillo, cuya Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE) nunca se llegó a implantar con la llegada de los socialistas en el año 2004, ha afirmado que durante su etapa en el Ministerio de Educación (entre 2000 y 2004) no tuvo la oportunidad siquiera "de discutir la posibilidad de un acuerdo" porque hubo un "'no' cerrado". "Las circunstancias hoy son distintas, hay más posibilidades", ha concluido.

EL PACTO MADRILEÑO, "UN ESTÍMULO" PARA EL NACIONAL

También ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que en la clausura de este foro ha manifestado que el objetivo de su Gobierno en materia de educación es que salga adelante el "acuerdo por la mejora de la educación madrileña", que, a su juicio, podría "servir como estímulo para que pueda haber un pacto a nivel nacional".

La presidenta regional ha señalado que todas las fuerzas políticas comparten el objetivo de llegar a ese pacto, como se acordó por "unanimidad" en la reciente Conferencia de Presidentes, y ha destacado que para que las reformas sean "sólidas y eficaces", es necesario contar con "diálogo, consenso y acuerdo", porque solamente de esa manera se puede evitar que cada vez que hay un cambio de gobierno cambie el sistema educativo, según ha explicado.