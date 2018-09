El gerente del 'software' antiplagio usado en la tesis de Pedro Sánchez admite que el resultado "no es irrefutable"

Publicado 14/09/2018 11:17:15 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lluis Val, el gerente territorial del programa 'Turnitin' utilizado por Moncloa para el análisis de la tesis del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha admitido que el dato aportado por el 'software' "no va a determinar si existe o no plagio de manera irrefutable" y ha reconocido la posibilidad de "customizar el resultado".

"Debemos entender que 'Turnitin o cualquier sistema antiplagio no va a decir si es plagio o no de manera irrefutable o absoluto como si fuera un control de alcoholemia, lo que dirá es el grado de similitudes que se han encontrado respecto al material que existe", ha explicado Val, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Val entiende que, una vez sometido el texto al análisis del programa, "es muy necesaria una revisión humana para comprobar si esas similitudes corresponden a un plagio o no".

El responsable de 'Turnitin' ha explicado que el software "coteja" el documento con material 'on line' publicado de forma gratuita en "repositorios existentes, medios de comunicación wikipedias o rincones del vago" que suman 88.000 millones de fuentes. Otro de los pilares a los que recurre el software para analizar el trabajo es a los repositorios de material editorial que se publica bajo suscripción entre los que se incluyen las tesis doctorales y trabajos finales de las distintas universidades. La tercera fuente es un repositorio de 1.000 millones de trabajos de estudiantes de universidades de todo el mundo que usan 'Turnitin'.

Val ha garantizado que el sistema informático es capaz de discriminar entre una cita y un plagio aunque ha reconocido que es posible "customizar el resultado". En este sentido, ha explicado que "el sistema nos presenta el tanto por ciento total (de coincidencias) en base a las similitudes que encuentra en el documento", pero ha precisado que el programa ofrece la posibilidad de introducir "filtros" y "eliminar citas de aquel material del documento susceptible de análisis".

"El sistema nos va a hacer un análisis genérico en función de toda la base, a partir de ahí siempre se puede ir del caso más generalista al concreto, en función de las posibilidades para customizar el resultado. Para ello podemos eliminar o refiltrar las citas o bibliografía y frases que no queremos analizar", ha indicado.

En cuanto al hecho de que pueda considerarse o no plagio en función del dato del 13 por ciento de coincidencias que, según Moncloa, ha hallado 'Turnitin' en la tesis de Sánchez, ha admitido que "no hay una respuesta homogénea" para determinar que ha existido plagio igual que "es muy difícil tener una definición homogénea de lo que es un plagio".

"Nada es si, nada es no, nada es blanco ni nada es negro, estamos en un matiz de gris", ha reconocido el responsable territorial del programa. Según ha indicado, "puede existir un documento con un 10 por ciento de coincidencia porque contiene citas que estén mal citadas y que no supusieran un gran valor añadido al trabajo y existir otro con un 7 por ciento de coincidencias que tengan que ver con las conclusiones finales y el valor intrínsico sea muy importante y pudiera ser un plagio flagrante".

En su opinión, "cuanto más alto sea el tanto por ciento de coincidencias con mas detalle se deberá analizar el documento", pero ha asegurado no ser capaz de "aventurarse en qué tanto por ciento puede ser óptimo sin ver el documento".

Por otra parte, y al ser preguntado por si tenía conocimiento de que Moncloa hubiese adquirido el software 'Turnitin' con el que ha reconocido haber examinado el trabajo de Sánchez, Val ha asegurado "no tener noticia de que lo haya comprado" y ha explicado que, posiblemente, haya accedido al mismo "a través de alguna universidad que colabora" con el distribuidor del software.

"Trabajamos exclusivamente con universidades y empresas que demandan nuestros servicios y que son 100 por ciento corporativos", ha concluido.