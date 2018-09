El presidente de la Real Academia de Doctores defiende la calidad de las tesis y los másters en España

Publicado 13/09/2018 19:16:06 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Doctores de España ha defendido la calidad de las tesis doctorales y de los másters universitarios, y niega que debates como el que se ha suscitado en torno al trabajo de doctorado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afecten a la reputación de estas titulaciones.

"Puede afectar a la credibilidad de un caso concreto, no se puede hacer tabla rasa", afirma el presidente de la academia, Antonio Bascones, en declaraciones a Europa Press, defendiendo la "calidad científica importantísima" de muchos de los trabajos de doctorado que se realizan en diferentes disciplinas en España.

En opinión de Bascones, para evitar las sospechas sobre ciertos doctorados sería necesaria la "mejora de las exigencias" de una tesis, como poner de requisito a los miembros del tribunal y a los directores de tesis que tengan uno o dos sexenios de investigación que tengan relación con el área de la tesis que van a juzgar, y que sean miembros de nivel científico.

Según relata Bascones, que ha sido director de 51 tesis doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, para juzgar la tesis de un doctorando, una vez terminada cada universidad hace una propuesta de diez miembros para que formen el tribunal ante el que se tiene que defender, y una comisión elige a los cinco miembros defitivos por criterios de "calidad y relación con el tema" de la tesis.

Después, la tesis tiene que estar depositada 15 días en la universidad "para que cualquiera pueda verla", según el presidente de la Real Academia de Doctores, antes de que se haga su defensa ante el tribunal. "La tesis fundalmentalmente es el marco final para la docencia y llegar a ser catedrático y tiene una fase de investigación", afirma.

Bascones admite que en el caso de Pedro Sánchez no ha tenido posibilidad de consultar la tesis, salvo las conclusiones difundidas en los medios. "No he visto nada original en su investigación, y debe ser una investigación, no una revisión bibliográfica", afirma sobre el trabajo 'Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)' del presidente del Gobierno, que fue defendido en la Universidad Camilo José Cela de Madrid en 2012 y obtuvo una calificación 'cum laude'.

"En una tesis debe haber una parte inicial de la propuesta del problema, la introducción, la hipótesis de trabajo, a dónde quiere llegar, los resultados, la discusión de los resultados en función de su planteamiento de hipótesis, si coinciden o no, y después las conclusiones", enumera Bascones.

El año pasado, académicos de la Real Academia de Doctores de España reclamaron un sistema de control "más consistente" y formación ética a alumnos y profesores para evitar plagios en las tesis doctorales, algo que consideraban un "mal importante en todos los ámbitos de investigación en el mundo académico".