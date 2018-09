El Senado pide, con los votos del PP, que el Gobierno asista a las "víctimas de la imposición lingüística" en la escuela

Publicado 26/09/2018 14:25:56 CET

El Grupo Popular en el Senado ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno a procurar asistencia social, jurídica, psicológica y material "a todas las víctimas del proceso de imposición de la lengua" en el ámbito escolar en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

La iniciativa parlamentaria, a la que se han opuesto PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, EH Bildu, Nueva Canarias y Compromís, mientras que Ciudadanos se ha abstenido, insta al Ejecutivo a garantizar la libre elección de la lengua vehicular y la consulta a los padres de su preferencia educativa para los hijos, y a desarrollar las acciones "necesarias en el ámbito escolar para defender la educación integral" en las comunidades autónomas donde hay dos lenguas oficiales.

Asimismo, los 'populares' --que no han aceptado las enmiendas de Compromís, Ciudadanos y Podemos-- reclaman la puesta en marcha de las "acciones necesarias para poner fin al acoso y la exclusión" en el ámbito escolar de quienes, a su juicio, "defienden una educación integral allí donde hay dos lenguas cooficiales".

El texto, defendido por la senadora del PP Salomé Pradas, recoge también la reclamación de reforzar a la Alta Inspección del Estado en Cataluña, y articular la atención "a las víctimas" abriendo una Oficina de atención al Ciudadano en las Delegaciones del Gobierno para tramitar las solicitudes y requerimientos de "aquellos españoles afectados por la política de discriminación lingüística".

Igualmente, reclama que la Abogacía del Estado dé seguimiento a las resoluciones judiciales en este ámbito, realizar informes y estudios estadísticos del impacto de la inmersión lingüística en el rendimiento y en los índices de fracaso escolar.

Los 'populares' apuestan por establecer criterios de homologación de dificultad en las pruebas de lengua y literatura castellana en los exámenes de Selectividad. "Mi madre siempre me ha hablado en valenciano y mi padre siempre me ha hablado en castellano. Ellos tuvieron la libertad y la opción de poder elegir la lengua que querían para mi educación y eso a día de hoy les hubiera sido imposible", ha justificado Pradas.

Por su parte, el senador socialista Modesto Pose ha afirmado que la moción "no es para solucionar ningún problema". "En Galicia, de la que ustedes no hablan, hay inmersión lingüística", ha dicho el parlamentario del PSOE, para después defender que "no ha pasado nada".

El senador de Compromís Carles Mulet ha acusado a los 'populares' de tener "odio" y "desprecio" a la lengua de los valencianos. "Lo que menos necesitamos hoy son mociones de ocio, mociones contra las escuelas y contra los maestros", ha criticado el senador de Podemos Óscar Guardingo.

Desde Ciudadanos, Lorena Roldán ha apoyado "el fondo" de la iniciativa, pero ha añadido que el modelo de su partido es el del trilingüismo, el modelo de las "escuelas de élite". "Las lenguas tienen dos grandes enemigos: quienes las imponen y quienes las prohíben", ha remachado.