Sindicatos de enseñanza piden a Celaá que la derogación del decreto de recortes sea efectiva ya en el próximo curso

Los principales sindicatos de enseñanza han valorado positivamente el fin del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado hace seis años por el ejecutivo de Mariano Rajoy, pero reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que "concrete inmediatamente" la fecha de derogación de las medidas que siguen vigentes para que sea efectiva el próximo curso académico.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado este miércoles la derogación "urgente" del decreto, durante su primera comparecencia en la Comisión del Congreso, aunque no ha precisado cuando pondrá fin al aumento de las ratios de alumnos por aula hasta un 20%, al incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas y del plazo de sustitución de profesores hasta los diez días, que son las medidas que permanecen vigentes.

"A la derogación hay que ponerle fecha, y el plazo debe ser el más corto posible porque si no, no podrá operar el curso que viene", afirma a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, que ha calificado la intervención de la ministra en el Congreso, donde también ha anunciado la modificación de algunos contenidos de la LOMCE, como "positiva", aunque reprocha a Celaá que todavía no haya convocado a los sindicatos de educación.

"Estas decisiones tienen efectos sobre las condiciones laborales del profesorado, y no estaría mal que tuviera una reunión para que le podamos hacer llegar nuestras valoraciones y propuestas", expone el portavoz de CCOO, aunque la reclamación es compartida en UGT y CSIF.

En ese sentido, la responsable de enseñanza de UGT, Maribel Loranca, pide al Ministerio de Educación un encuentro con los representantes del profesorado para poder emprender "algún tipo de negociación" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sobre la derogación del decreto de los recortes en educación, Loranca considera que llega con retraso. "Lo celebramos, pero debería haber sido la primera medida del Gobierno tras la toma de posesión del presidente", defiende en declaraciones a Europa Press.

Desde CSIF también se "valora" la derogación del decreto, pero inciden en su "retraso". A través de un comunicado, el sindicato "recrimina" al Ejecutivo "que se anuncien medidas de calado sin haberlas puesto en común con los sindicatos y, por tanto, sin el consenso que requieren este tipo de iniciativas para evitar los cambios constantes en la política de Educación cada vez que se produce una alternancia en el Gobierno".

Al igual que CCOO y UGT, desde CSIF piden al Ministerio de Educación una reunión urgente con los sindicatos, subrayando que Isabel Celaá todavía no se ha reunido con ellos desde que tomó posesión del cargo, así como la reanudación de "conversaciones para alcanzar un Pacto de Estado en materia de educación".

Por su parte, el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández Guisado, considera que la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 es "una buena noticia", aunque precisa que estará satisfecho con el anuncio "cuando se lleve a cabo". "Lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo porque son medidas que se tomaron en tiempo de crisis y tenían un carácter transitorio", explica a Europa Press.