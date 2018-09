Ecologistas en Acción reclama terminar con los vehículos diésel y revisar urgentemente las etiquetas de la DGT

Publicado 18/09/2018 15:30:34 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha reclamado terminar con los vehículos diésel, revisar urgentemente las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que no ayudan a mejorar la calidad del aire en las ciudades o que los fabricantes paguen 10 euros por coche nuevo que se venda para contribuir a un Fondo por el Aire Limpio.

Así consta en dos informes presentados este martes por Ecologistas en Acción y la ONG europea Transport and Environment (T&E) con motivo del tercer aniversario del escándalo Dieselgate, que ha afectado a millones de vehículos y usuarios en toda Europa. En estos informes, Ecologistas asegura que hay numerosas evidencias del fraude de los vehículos diésel.

Además, recomienda a Administraciones y fabricantes que realicen acciones para mejorar los 43 millones de coches y camiones diésel sucios existentes en las carreteras de la Unión Europea así como que eviten la venta y la utilización de coches altamente contaminantes que no hayan sido convenientemente reparados o implantar un nuevo límite de emisiones Euro 7.

Asimismo, aconseja apoyar a las ciudades para que definan políticas de restricción de acceso de vehículos que se adapten a sus circunstancias, a la salud pública y medioambiente y ayudarlas a detectar todos los vehículos altamente contaminantes por medio de detección remota.

En sus informes, Ecologistas y T&E proponen que los fabricantes de coches contribuyan a un Fondo de Aire Limpio para ayudar a las ciudades europeas a alcanzar los estándares de calidad del aire de la UE (con 10 euros por cada coche nuevo vendido se podrían recaudar más de 150 millones de euros al año).

Igualmente, consideran que se debe reformar la regulación sobre la medición de emisiones para que sea más representativa de la forma en la que los coches se conducen y utilizan o que sea obligatorio cumplir los estándares de emisión en la UE en base al rendimiento del vehículo durante toda su vida útil, con test independientes durante el uso, además de inspecciones técnicas periódicas y reforzadas.

En definitiva, tres años después del inicio del escándalo, el informe de T&E considera que los vehículos diésel siguen siendo muy contaminantes y que deben desaparecer porque nunca han sido y nunca serán limpios.

Tal día como hoy, 18 de septiembre, hace tres años estalló el escándalo de las emisiones de los vehículos diésel y, con motivo de la efeméride las ONG T&E ha presentado el 'Informe del tercer aniversario del Dieselgate' que asegura que "no hay diésel limpio" porque incluso los que cumplen el límite de NOx cuando se someten a los test reglamentarios, producen emisiones tóxicas que se incrementan por un factor de 9 cuando se conducen en carreteras con más cuestas, aceleraciones más frecuentes y mayor velocidad.

El informe se basa en las evidencias de TRUE Initiative (un consorcio de organizaciones que incluyen la fundación FIA, el ICCT, Global NCAP, T&E y las ciudades del C40), que ha analizado las emisiones reales de coches de pasajeros gracias a más de 700.000 mediciones por detección remota en Francia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido entre 2011 y 2017.

El documento asegura también que es un "mito" que los vehículos de combustión interna modernos no son contaminantes. Para ello, expone análisis inéditos de un muestro propio de emisión de partículas de más de 1.300 taxis diésel en 8 ciudades de la UE, entre ellas Barcelona.

El resultado es que cerca del 4 por ciento de los vehículos Euro 5 y Euro 6 producen emisiones de partículas altas anormales, aunque el filtro de partículas diésel es obligatorio en todos. Sólo un 4 por ciento de coches sin un control adecuado de las emisiones de partículas debido a fallos del equipo y manipulación deliberada resulta en casi el doble de emisiones de partículas de todos los vehículos diésel.

El estudio destaca también la preocupación por el riesgo para la salud de muchos contaminantes que no están sometidos a regulación, como el benceno, compuestos carbonilo e hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), que son carcinogénicos, y afirma que la tecnología "nunca será limpia y tiene todavía una serie de problemas por resolver".

ELECTROMOVILIDAD, LA ÚNICA FORMA DE EVITAR EL DIÉSEL

La portavoz de T&E, Isabel Büschel, ha manifestado que los datos demuestran que coches con motor de combustión "no han sido limpios en el pasado, no lo son hoy en día, y no lo serán en un futuro previsible".

A su juicio, la industria del automóvil siempre encontrará maneras de evitar test y optimizar resultados. "La única manera de asegurar qué coches son realmente limpios es cambiar a vehículos de cero emisiones y electromovilidad", insiste.

La ONG europea, junto con Ecologistas en Acción, coinciden en la necesidad de reducir la flota, fomentar el coche compartido, el transporte público y la bicicleta.

Por su parte, el informe de Ecologistas en Acción 'Mentiras vestidas de etiqueta Distintivos ambientales de la DGT (etiquetas) y emisiones en condiciones reales' denuncia que la organización ecologista afirma que las etiquetas de la DGT no cumplen su cometido y además contribuyen a que haya más vehículos contaminantes en la flota.

El informe de Ecologistas denuncia las debilidades de los test que han pasado hasta ahora los vehículos para demostrar que cumplían con los límites establecidos en esa normativa así como la "poca" fiscalización de las autoridades, que han permitido que vehículos que son mucho más contaminantes de lo permitido se hayan homologado y sigan en la actualidad en las carreteras.

El estudio de Ecologistas insiste en que los vehículos diésel teóricamente limpios son muy contaminantes, en algunos casos tanto como los matriculados hace más de 15 años, lo que en su opinión, "invalida totalmente la clasificación de vehículos en función de su potencial contaminador de la DGT".

Por último, la ONG pide actuaciones contundentes porque en 2017 aún se vendieron cerca de 700.000 vehículos diésel. Para la portavoz de Ecologistas en Acción, Nuria Blázquez ha advertido de que dentro de unos años los consumidores con vehículos diésel tendrán problemas si quieren vender sus coches. "Tal vez no les permitan circular en su ciudad. Pero se les dice lo contrario en la publicidad y en los concesionarios. Y el que tengan una etiqueta C apoya esa mentira", concluye.