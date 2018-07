Ecologistas pide derogar las leyes del trasvase Tajo-Seugra y adaptar la agricultura a los recursos hídricos

Publicado 12/07/2018 12:47:33 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción considera urgente derogar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura y adaptar la agricultura de la zona a los propios recursos hídricos, tras la aprobación este miércoles por parte del Gobierno de un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos para el presente mes.

La organización ha llamado al Gobierno "a la cordura" y le insta a replantearse la medida al asegurar que no existe una obligación legal para que este sea realizado automáticamente. "Esta decisión es arbitraria, irresponsable e injustificable desde un punto de vista de la gestión ambientalmente sostenible de la cuenca del Tajo", denuncia.

Así, la ONG ha expresado su rechazo absoluto al trasvase y considera los embalses de cabecera deben ser gestionados en el marco del plan hidrológico del Tajo para que puedan ser atendidas primero las propias demandas de la cuenca, lo que conllevaría establecer un régimen ecológico de caudales en Aranjuez, Toledo y Talavera.

Además, reclama que se transforme de forma urgente el modelo de agricultura para adaptarla a sus propios recursos, lo que desembocaría en el medio plazo en el fin y clausura del trasvase.

Para la ONG la comisión técnica del trasvase reproduce "los mismos criterios seguidos por los Gobiernos del PP" y somete a la cabecera del río a una presión hídrica "insostenible".

La Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura aprobó este miércoles una transferencia de 38 hectómetros para el mes de julio con los embalses de Entrepeñas y Buendía por encima de 700 hectómetros cúbicos. Sin embargo, la ONG advierte de que el volumen de ambos embalses está "muy por debajo de tener condiciones para soportar este desembalse", ya que están al 43 por ciento de su capacidad Entrepeñas y al 21 por ciento, Buendía.

De este modo, advierte de que esta última autorización no tiene en cuenta el futuro comportamiento de la cuenca ya que de entrar en un nuevo periodo de escasez de precipitaciones, las cesiones volverán a situar a la cabecera del Tajo en situación de emergencia.

Precisamente, este miércoles la ministra para la Transición Ecológica, consideró en el Congreso de los Diputados que el trasvase es un "recurso extraordinario" que no está prohibido pero que está destinado a "momentos de necesidad".

De este modo, la ministra opinaba que recurrir al trasvase debe ser una medida extraordinaria y asegura que no ella no ha hablado de "prohibir el trasvase, pero mientras no haya alternativa".