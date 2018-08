Equo quiere que el Gobierno solucione el problema con la depuración de aguas residuales tras la multa de la UE

Publicado 25/07/2018 19:04:08 CET

Equo ha exigido, este miércoles, al Gobierno que resuelva el problema de España con la depuración de las aguas residuales, una materia por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al país a pagar una sanción de 12 millones. La formación recuerda que este problema "viene de muy atrás" y que hay que buscar soluciones definitivas.

A través de una nota de prensa, tras conocer el fallo del tribunal europeo, Equo ha señalado la necesidad de abordar la gestión del agua desde un pacto que ponga en marcha una política de aguas sostenible, que mejore la salud de los ríos y garantice el acceso.

Según ha explicado, además de la problemática de la depuración de aguas residuales, hay otros problemas urgentes relativos al agua como son los límites del recurso, la política de expansión de regadíos, el impacto de grandes embalses proyectados, la tensión que generan los trasvases, la política de privatizaciones y el incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas.

"Esta es ya la tercera ocasión en que se condena a España" por el incumplimiento de la directiva en esta materia, ha explicado el partido, quien recuerda que se trata de multas que se imponen por la situación de distintos municipios españoles que no depuran sus aguas residuales. En esta ocasión, se señala a 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas.

SE SUMAN MULTAS MIENTRAS NO SE SOLUCIONE

Desde Equo recuerdan que la condena de la UE "no se queda en esos 12 millones de euros", sino que, además, se sanciona a España a pagar otros 11 millones de euros cada seis meses mientras no se resuelvan los problemas a los que se refiere la sentencia. "Por tanto, si no se resuelve el problema, la multa va a ir en aumento", advierte la formación ecologista.

"Instamos al gobierno a ponerse en marcha para resolver de forma definitiva una situación irregular y de incumplimiento de la legislación comunitaria" ha declarado el portavoz de Unidos Podemos en materia de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juan López de Uralde."La calidad del agua es un problema de primer orden siempre ignorado por los sucesivos gobiernos que prefieren centrar su atención en la construcción de embalses y trasvases, en vez de afrontar la depuración de las aguas", ha añadido.

La también coportavoz de este partido, Marta Santos, ha explicado que "la escasez de agua es un problema grave en España". "Pero la mala calidad de las aguas incrementa el problema, ya que al no depurarse el agua no puede reutilizarse para ningún otro uso", ha concluido.