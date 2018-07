Equo valora positivamente la paralización del ATC: "Es el principio del fin del almacén"

Publicado 18/07/2018 17:16:32 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Equo, el diputado Juantxo López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), que ha considerado el "principio del fin" de este proyecto.

En declaraciones a Europa Press, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue "una decisión mal tomada desde el comienzo" porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas.

"La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de la 'popular' María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha", ha señalado, para apuntar que, si se hubiera sido una decisión técnica no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar "alejado" de las centrales nucleares. "No es era el más adecuado, porque se estaba nuclearizando otra región", ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes que se realizaron. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona.

EL PROBLEMA: ALARGAR LA VIDA DE LAS CENTRALES

"El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos", ha declarado.

Aún así, no ve peligro en que estos residuos puedan suponer un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). "La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos", ha concluido.