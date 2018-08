La ministra de Transición Ecológica inaugura en Madrid una exposición sobre el centenario de los parques nacionales

Publicado 31/07/2018 13:35:35 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha inaugurado este martes 31 de julio la exposición fotográfica 'Momentos' en el Real Jardín Botánico de Madrid, que conmemora el centenario de los primeros parques nacionales Picos de Europa y Ordesa y Monte Perdido. Ribera ha estado acompañada por el secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alberto Sereno; el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Juan José Areces; y el director del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), Esteban Manrique.

"Los parques simbolizan el éxito de la ciudadanía española, sobre todo de sus pioneros que han dedicado su vida a entender y divulgar estos espacios", ha declarado la ministra a los medios durante la presentación de la exposición.

En este sentido, Ribera ha agradecido a las personas que "dedican generosamente su tiempo, alma y espíritu más allá de una relación de trabajo y más allá de lo que la Administración les pueda reconocer con su salario".

De este modo, la ministra ha aludido al "pago" en forma de "vínculo emocional" con el que cuentan los pioneros de los parques nacionales al haberse convertido en "parte activa de la historia".

De igual manera, Ribera ha asegurado que la Red de Parques Nacionales de España es "muy apreciada" y "visitada" por los ciudadanos, quienes al "disfrutar" de estos espacios "de valor", se convierte en "embajadores del conservacionismo" y ha recordado que la Red recibió a 15 millones de visitantes en 2017, medio millón más que el año anterior. Según Ribera "es en ese vínculo con la sociedad en la que los parques nacionales encuentran su razón de ser".

"Esto no ha hecho más que empezar, 100 años no son nada y los espacios no representados en la Red tienen que encontrar su lugar" ha aseverado la ministra, al tiempo que ha reincidido en los planes del Ministerio de ampliar el parque Nacional Marítimo de Cabrera (Islas Baleares), así como de incluir los espacios de El Hierro (Islas Canarias) y la Sierra de las Nieves (Málaga).

"PASEO ENTRE PARQUES"

Por otro lado, la ministra ha resaltado la localización de la exposición, que podrá visitarse hasta el 15 de septiembre, en un espacio donde los madrileños "tienen la suerte" de encontrarse con "grandes especies" no sólo desde "el punto de vista ecológico" sino también "estético y artístico" que, a su juicio, recuerda a la "vocación natural del hombre para entender, trabajar y preservar los espacios naturales vitales".

En esta línea, la ministra ha destacado que los parques de Ordesa y Monte Perdido sirven como referente para "fijarse" y "aprender" de ellos, por lo que la muestra fotográfica supone, un conjunto de relatos concebido como "un paseo entre los parques" que, a su juicio, simbolizan "100 años de historia que atesoran la belleza de estos parques pero también de sus preservadores".

Además, según Ribera, este evento de presentación "evoca" la conmemoración del centenario de los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido que tuvo lugar el pasado 3 de julio en el Senado en presencia del Rey Felipe. Tras su paso por Madrid, la muestra recorrerá las capitales de los territorios que albergan los parques nacionales y se podrá visitar en Oviedo, León, Santander, Huesca y Zaragoza a lo largo del 2018.

Por su parte, el secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alberto Sereno ha señalado que el acto "pone de relieve la colaboración entre el CSIC y los parques nacionales" que en los últimos 20 años han firmado más de 26 convenios de colaboración lo que, según ha asegurado es "un verdadero orgullo".