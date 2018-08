AEGC denuncia que la Guardia Civil está "desbordada" por la "avalancha" de pateras en el campo de Gibraltar

Publicado 29/07/2018 17:01:34 CET

Afirma que el cuerpo está "al borde del colapso" y pide "efectividad y respuesta rápida a la situación"

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que la Benemérita está "desbordada" por la "avalancha" de pateras y por el narcotráfico a causa de la falta de personal en el campo de Gibraltar.

Según indica la asociación en un comunicado, la AEGC ya advirtió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que esta zona era "una olla a presión que necesitaba urgentemente medidas drásticas", como era reforzar las plantillas de la Guardia Civil, porque si no, a juicio de la entidad, "no iban a poder contener ni la inmigración ni el tráfico de droga".

"No llegó el refuerzo de personal, llegó el problema con el aumento de llegada de pateras y la solución que encontró fue aumentar las horas de trabajo de los guardias. Pero ni aún así se da abasto", se queja la asociación, que también critica la visita de este sábado --"con las manos vacías de soluciones"-- del titular de Interior al Campo de Gibraltar.

La entidad afirma que en esta zona los guardias civiles "multiplican sus esfuerzos por cuatro para poder atender al incremento de pateras que arriban cada día a las costas gaditanas, y todo ello sin dejar de mirar a los narcotraficantes que aprovechan la situación para hacer su agosto".

Según la asociación, "los puestos de la zona apenas dan para sacar una patrulla" que, si está pendiente de la inmigración no puede realizar al 100% las labores seguridad ciudadana o de control a los narcotraficantes. Además, denuncian que ahora las patrullas también se tienen que hacer cargo del traslado de los inmigrantes que llegan a la costa a los distintos puntos de acogida.

En este sentido, aseguran que los guardias civiles tienen que dividirse por la falta de agentes, con lo que para entre 60 y 65 inmigrantes, solo hay un guardia que controle la situación en los autocares de traslado, situación que también se da en las naves habilitadas, según la asociación. "Solo ayer, en uno de estos 'centros' habilitados, estaban para atender la seguridad de 250 inmigrantes un sargento y dos guardias civiles", pone de ejemplo la AEGC.

MILES DE PERSONAS LLEGADAS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Para la entidad, la llegada de migrantes a las costas españolas, en concreto del campo de Gibraltar, supone un "colapso para las autoridades civiles y para las fuerzas de seguridad". Tal y como indica, unas 1.600 personas han arribado en el país en las últimas 24 horas, algo "que no ve o no quiere ver" el ministro.

"El tráfico de personas ni está controlado ni tiene visos de controlarse al corto y medio plazo, y mucho menos cuando no se toman medidas para paliar la situación", opina la asociación, que está de acuerdo en que el "problema" no es de España sino de "toda la Unión Europea". "Pero creemos que si en la Unión no se hace nada, nuestro Gobierno no puede mirar para otro lado y dejarlo todo a la profesionalidad de los miembros de las FCSE", añade.

Igualmente, lamenta que el ministro hable de "falta de previsión de sus antecesores", pues para la asociación "suena a excusa para justificar su actitud ante el problema".

Por todo ello, la AEGC pide "efectividad y respuesta rápida a la situación" y no "esperar a que Europa haga algo", ya que en su opinión, hacerlo "es sinónimo de no querer hacer nada". "Este ritmo no se podrá soportar mucho más tiempo, porque aunque no se lo hayamos recordado, estos mismos guardias civiles también hacen frente al tradicional paso del Estrecho y ya están al borde del colapso", concluye.