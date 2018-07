Los altos cargos de Sanidad prometen en su toma de posesión "recuperar todos y cada uno de los derechos arrebatados"

Publicado 18/06/2018 16:55:43 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos altos cargos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, entre ellos el nuevo secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos Fernández, han prometido este lunes su cargo bajo la premisa de "recuperar todos y cada uno de los derechos que han sido arrebatados, con la ayuda de todos y paso a paso".

Así lo ha indicado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social durante el acto de toma de posesión celebrado en el Ministerio, en el que han prometido su cargo, además, María Pilar Díaz López, como secretaria de Estado de Servicios Sociales; Justo Herrera Gómez, como subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Patricia Lacruz Gimeno, como directora general de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; María Teresa Patiño Lafuente, que será directora general de la Infancia y Familia; María del Carmen Orte Socias, nueva directora general del Imserso; y Carlos Fernando Macia de Castro, director de gabinete de la ministra.

Montón ha comenzado su intervención en este acto "solemne", quitándole precisamente esta "solemnidad", ya que ha señalado que los hombres y mujeres que van a formar parte de su equipo "merecen tener un día ilusionante y emocionante". A todos ellos les ha recordado que el objetivo de este nuevo Gobierno es "recuperar todos y cada uno de los derechos que han sido arrebatados, haciendo las cosas un poco mejor y en equipo". "Este Gobierno pretende ser un Gobierno del cambio y de recuperar la ilusión y la confianza de la ciudadanía", ha afirmado la ministra.

Para ello, ha instado a recuperar el espíritu de 1986 y los orígenes, citando a Ernest Lluch como ejemplo de "hablar de la salud como un derecho". Asimismo, ha puesto como deberes "volver a poner en vigor" la "magnífica" Ley de Dependencia de 2006 para "remover obstáculos" a este colectivo.

De hecho, ha recordado que María Pilar Díaz López, la nueva secretaria de estado de Servicios Sociales, es la primera secretaria de estado del Ministrio con discapacidad. "Pilar, eres pionera, bienvenida. Ha sido una suerte de la vida que nos hayamos encontrado", le ha dicho. Además, ha alabado la "tenacidad y buen talante dialogante" de Campos Fernández, al que conoce "desde hace 20 años" y era hasta ahora subsecretario de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat valenciana. También ha tenido palabras para las tres mujeres "poderosas y feministas" que formarán parte de su equipo, ya que ha asegurado que su proyecto "también habla de igualdad entre hombres y mujeres".

"Este grupo cree que hay que intentarlo una y otra vez; no vamos a parar de intentarlo. Les doy las gracias por el compromiso y por la conjura que hemos hecho: trabajar incansablemente sin olvidar que lo importante son las personas. Fácil no lo vamos a tener pero la adversidad no nos va a detener", ha comentado la ministra, que en este punto ha citado un proverbio: " Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado".

En esta línea, ha destacado que este va a ser un "Gobierno de consenso". "Vamos a ofrecer nuestra mano al Parlamento, a los grupos políticos, a las sociedades científicas, a las comunidades autónomas, a los colegios profesionales y a la sociedad civil. Este quiere ser un Gobierno decente que no deje a nadie atrás. Juntos vamos a hacerlo posible", ha concluido la ministra.