El 'Aquarius' llega a Valencia | Directo: últimas noticias

MSF exige a Europa "priorizar la vida de los seres humanos" tras impedir Italia la entrada del Aquarius

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha exigido a los gobiernos europeos "priorizar la vida de los seres humanos" y poner a las personas "en el centro" de sus decisiones políticas, tras haber impedido Italia la llegada de las 630 personas que iban a bordo del Aquarius y que, finalmente, han desembarcado este domingo al Puerto de València repartidos en dos embarcaciones de la Armada italiana y el propio Aquarius, una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio instrucciones para su acogida, y las autoridades valencianas ofrecieran la ciudad como puerto seguro.Así lo ha indicado la organización en rueda de prensa, en la que ha comparecido el presidente de MSF España, David Noguera, acompañado por el Médico de esta organización que ha navegado a bordo del Aquarius, David Beversluis. Durante la comparecencia, han exigido soluciones al problema en el Mediterráneo.Noguera ha remarcado que las políticas "no pueden pasar por encima de las personas", por lo que ha hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para cambiar sus políticas para que las personas "tengan acceso a petición de asilo desde sus países de origen y no tengan que pasar por el sufrimiento de embarcarse al mar" y, por otro lado, para que las operaciones de rescate haya más medios para que la gente "no se lance al mar". LEER MÁS