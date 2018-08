La Asociación de Guardias Civiles reclama más seguridad para los agentes tras el salto a la valla de Ceuta

Actualizado 26/07/2018 16:22:31 CET

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha reclamado más seguridad para los agentes que custodian los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla después de que la Benemérita haya denunciado el uso de "medios virulentos" contra ellos este jueves 26 de julio durante una acción de intrusión tras la que 602 los migrantes indocumentados de origen subsahariano han saltado la valla de Ceuta.

Desde el sindicato se vincula este salto a la valla con el anuncio del Gobierno sobre la retirada de las concertinas en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con el objetivo de buscar otros medios alternativos pero "no tan cruentos". Según han recalcado, hacer el anuncio "sin tener en cuenta medidas de seguridad adicionales tanto para la frontera como para los agentes que la custodian iba a traer problemas de seguridad".

"La respuesta de los emigrantes subsaharianos a la medida anunciada por el Ejecutivo ha sido rociar con cal viva y con excrementos y orín a los guardias civiles que trataban de impedir un nuevo salto a la valla", ha destacado la AEGC. Desde la Benemérita han asegurado que tras la actuación de contención han resultado lesionados 15 guardias civiles, de los que cinco han sido trasladados para su asistencia al Hospital Universitario.

"Desde AEGC le preguntamos al Gobierno ¿dónde quedan los derechos y la seguridad de los guardias civiles? La retirada de las concertinas puede ser una acción humanitaria, pero para llevarla a cabo en primer lugar hay que tener un plan B de seguridad para esta zona caliente de nuestro país como es la frontera de Ceuta y Melilla", sostiene.

'NO' A RETIRAR LAS CONCERTINAS

La Asociación ha manifestado que los agentes están "cansados de la improvisación con la que se actúa" en este asunto, al tiempo que ha advertido al Ministerio del Interior de que este problema se "agravará" si con la retirada de las concertinas no llegan más guardias civiles y más material antidisturbios y de autoprotección.

"Para la AEGC ya es hora de dar soluciones en las que no sólo se tengan en cuenta los derechos de unos y se olviden de los derechos de la otra parte, los guardias civiles, que son los que de verdad se arriesgan en cada asalto a la valla fronteriza", han remarcado.

Desde la asociación llevan tiempo denunciando "la violencia" de estos saltos, al tiempo que han recalcado que los migrantes "ya no se mueven como hace años por impulso" sino que "los ataques están estudiados". "Y en cambio para hacerles frente no sólo no estamos los mismos, sino que la plantilla se ha visto reducida y con estos mimbres en el Ministerio y en el Gobierno deben ser conscientes que sin concertinas nadie les podrá hacer frente y las consecuencias las pagaran los guardias y la Ciudad de Ceuta", han defendido.

MEDIOS MODERNOS PARA LOS AGENTES

Por su parte, la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha abogado por dotar a los agentes "de modernos medios de protección individual y profilaxis adecuados a las circunstancias en que se producen los asaltos" y que se realicen reconocimientos médicos a los agentes ante el riesgo de enfermedades. Además, han solicitado que "de forma urgente se mejoren los sistemas de detección temprana de acercamiento al perímetro de la valla".

En cualquier caso, han subrayado que ha sido "un asalto violento y organizado". "El asalto se ha producido por varios puntos para dificultar la respuesta de los agentes. Es uno de losasaltos más violentos con los que se ha encontrado la Guardia Civil y se ha podido producir una desgracia", han apostillado.

Según han afirmado, la "inquietud" está aumentando "considerablemente" entre los agentes por la planificación y nivel de estrategia que están alcanzando estos saltos a la valla. "Desde ASESGC queremos manifestar nuestra intranquilidad por la seguridad de los agentes de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla y que no se banalice sobre las medidas físicas de protección de la frontera con Marruecos", han dicho, añadiendo que "no se deben retirar las concertinas hasta que se no se cuente con una barrera de contención segura y eficaz".