El BOE publica el acuerdo de convalidación el decreto ley del Gobierno para la renovación urgente del Consejo de RTVE

Publicado 12/07/2018 11:48:07 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo del Congreso de los Diputados que convalida el Real Decreto-ley 4/2018 aprobado por el Gobierno el pasado 22 de junio para una renovación urgente del Consejo de Administración de RTVE.

El decreto ley del Ejecutivo entró en vigor el pasado 23 de junio, mientras que la Cámara Baja convalidó el texto el pasado 4 de julio, tras conseguir el apoyo de 179 diputados de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC). Sólo el PP, Ciudadanos y Foro Asturias votaron en contra.

En el marco del proceso de renovación urgente de la cúpula de la Corporación pública, el Congreso logró la mayoría necesaria para elegir, la pasada semana, a los seis consejeros de RTVE que le corresponden. Los candidatos, pactados por PSOE, Podemos y PNV, superaron por un sólo voto el umbral mínimo de 176 votos (mayoría absoluta) que exige la ley.

Por otro lado, los candidatos al Consejo de RTVE que no pudo nombrar la pasada semana el Senado tampoco obtuvieron respaldo suficiente en la primera votación celebrada el 10 de julio en el Pleno del Congreso. Ni los nombres pactados por PSOE y Podemos, ni la lista del PP superaron el umbral mínimo exigido de dos tercios de la Cámara, por lo que tendrá lugar un nuevo Pleno el próximo lunes 16 de julio, en el que ya valdrá la mayoría absoluta (176 votos) con el aval de cuatro grupos parlamentarios. Es probable que la lista del PP no pueda votarse al no contar con los avales suficientes y los candidatos a consejeros propuestos por PSOE y Podemos sean elegidos en esta segunda vuelta.

Una vez escogidos estos cuatro nombres ---más los seis elegidos ya por el Congreso-- se habrá completado el Consejo de Administración de la Corporación, lo que permitirá elegir, de entre los diez consejeros, al nuevo presidente de RTVE por el mismo procedimiento de doble vuelta. La propuesta de PSOE, Podemos y PNV es que sea el actual director de Radio 3 Tomás Fernando Flores.

En paralelo, las Mesas del Congreso y del Senado, reunidas en sesión conjunta en la Cámara Baja, han aprobado este martes por unanimidad el concurso público para renovar el Consejo de Administración de RTVE, que da un plazo de tres meses para que la nueva cúpula esté nombrada.

De este modo, y mientras las Cortes aún no han completado la elección de los consejeros provisionales pactados por PSOE y Podemos, se abre la vía para que la Corporación cuente en octubre con nuevo presidente y consejeros.