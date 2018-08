Clara Campoamor tilda de "irresponsabilidad" absoluta la concesión de un permiso al preso de Santoña fugado

Publicado 26/07/2018 17:21:20 CET

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha criticado la concesión de un permiso penitenciario al preso Guillermo Fernández Bueno, condenado por violar y asesinar a una mujer y violar a una segunda, que abandonó el pasado día 15 la prisión de El Dueso (Santoña, Cantabria) y aún no ha vuelto.

En su opinión, la concesión de este permiso es de una irresponsabilidad "absoluta" y "supina" que ha puesto "en peligro" a las mujeres y jóvenes de el País Vasco "sin saberlo siquiera nosotras".

Blanca Estrella también ha arremetido contra el mensaje lanzado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad alertando de su huida y pidiendo "tranquilidad" a la población porque ya están "activados" todos los protocolos pertinentes para localizarlo.

"Nos han dicho desde ayer que ¡ojo!, que es muy peligroso. ¿Y no era peligroso cuando le dieron (otros) permisos penitenciarios?, ¿no era peligroso entonces?, ¿era peligroso?. O era peligroso o no era peligroso, que se aclaren", ha enfatizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que "la ley" obliga siempre a que le sea comunicada cualquier modificación penitenciaria a un preso a las partes implicadas, y que en este caso se tendría que haber informado tanto a la víctima que violó como a la familia de la otra mujer que también violó y después asesinó para que éstas tuvieran opción "a poder recurrir y a opinar".

"¿Han cumplido la ley?, ¿lo han hecho?, si no lo han hecho han cometido prevaricación, o el juzgado, o instituciones penitenciarias, o los dos a la vez, por lo tanto el tema es gordo y nos han puesto en grave riesgo a todas las mujeres del País Vasco", ha remarcado.

Como viene siendo habitual en ella, Ruiz también ha querido poner en cuestión la validez de actividades o cursos formativos que se imparten en las cárceles a los presos, que redundan en permisos o reducción de condenas.

"¿Ha cumplido todos los requisitos y se les ha evadido?, ¿y eso quién se lo cree?. Porque yo llevo muchos años observándoles (a los violadores y asesinos) en la cárcel. ¿Que se ha portado bien?, ¿que le han dado cursos?, yo siempre llevo diciendo que lo de los cursos es un dinero tirado. Que las cárceles lo quieren hacer, que lo hagan. Pero que no nos vendan 'ninguna moto', no valen para nada, el que es violador y asesino es violador y asesino", ha sentenciado.

En el caso de Fernández Bueno, ha recordado, "ha violado dos veces en el mismo mes, y la segunda vez mató", por lo que ha declarado que no se está hablando "de ninguna broma".

"¿Que éste se portaba bien?, claro sí, son los pelotas de la cárcel y los chivatos de la dirección, porque ahí no hay mujeres, ni niñas ni jóvenes para violar y matar. Hay hombres, que les tienen mucho respeto al resto de presos, por lo tanto el comportamiento es perfecto y el chivato número 1 de la cárcel siempre es el violador y asesino de mujeres, por lo tanto no me sirve esa respuesta", ha reiterado.