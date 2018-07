Coca-Cola contrapone en su nuevo anuncio la crisis y el pesimismo con la donación de sangre y los peluches

Actualizado 26/01/2011 15:22:11 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola ha estrenado este miércoles su nueva campaña de publicidad, en la que refuerza el mensaje de optimismo de anuncios anteriores y contrapone la crisis económica, el pesimismo y la fabrica de armas a las donaciones de sangre, las parejas que buscan hijos o los peluches.

Así, la campaña, en la que un coro de niños versiona la canción 'Whatever' de Oasis, afirma que por cada tanque que se fabrica en el mundo, por cada bolsa de valores que se desploma, por cada persona que dice que todo va a estar peor, se fabrican 131.000 peluches, hay 8.000 donaciones de sangre o 100 parejas están buscando un hijo.

Bajo el título 'Razones para creer', el nuevo anuncio para televisión de Coca-Cola incluye además imágenes de otro anuncio de clásico de la compañía de 1971 titulado 'I'd like to buy the World a Coke'. El spot ha sido creado por la agencia Santo Buenos Aires y la adaptación al mercado español ha sido hecha por McCann Erickson. La pieza tendrá versiones de 45 y 30 minutos y contará con adaptaciones para prensa.

Esta campaña, que ya se ha estrenado en Latinoamérica y se exportará a otros países, forma parte del eslogan 'Destapa la Felicidad', presentado por la compañía en Atlanta en 2009 y que inauguró ese mismo año el spot 'Encuentro'. Este anuncio narraba el encuentro de Josep Mascaró, un mallorquín de 102 años, y Aitana Martínez, una bebé madrileña recién nacida.