Compromís ve "cínicas y xenófobas" las críticas del PP por la inclusión de la religión islámica en las aulas valencianas

Publicado 03/08/2018 11:59:49 CET

CASTELLÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de castellón, Ignasi Garcia, ha considerado "cínicas y xenófobas" las declaraciones de la diputada autonómica del Partido Popular, Beatriz Gascó, y la diputada provincial, Elena Vicente, quienes calificaron de "impositiva y sectaria" la inclusión de la religión islámica en los colegios. A su juicio, evidenciaron no sólo "su racismo y su xenofobia", sino también su "cinismo e hipocresía".

En un comunicado, Garcia ha señalado que "la religión no debe estar en las aulas" porque, a su juicio, "el adoctrinamiento en una fe no debe formar parte de la educación pública que se ofrece en las escuelas". No obstante, ha recordado que "existe una ley estatal, que ni populares ni socialistas han querido modificar, que obliga a ofrecer las diferentes religiones con las que el estado tiene acuerdo".

En este sentido, Garcia ha aclarado que "desde el año 1996 hay firmados acuerdos con varias confesiones religiosas para que, en el supuesto de que haya demanda de alguna de ellas, se tenga que ofrecer en las aulas". Por lo tanto, lo que hace el Consell es "dar respuesta a una demanda porque hay una ley que obliga que sea así".

De hecho, ha puntualizado que en otros territorios del Estado "hace años que se enseñan varias confesiones religiosas en sus aulas, no es ninguna novedad ni ha habido ninguna polémica".

Por tanto, ha calificado de "muy cínico que aquellos que defienden la ley para que haya religión católica en las aulas, ahora salten con discursos racistas y xenófobos y quieran obligar al Consell a incumplir la ley que ellos mismos crearon".

Garcia también ha manifestado que "el viraje ultra del Partido Popular hace pensar que estamos en una crisis profunda de valores, de respeto y que la tolerancia está cotizando en horas bajas". "Nos preocupa el discurso de los dirigentes populares que lo único que hace es ir en contra de aquel que piensa diferente, porque en Compromís creemos que la diversidad debe ser respetada y este repunte de declaraciones xenófobas por parte de los populares va en contra de la convivencia entre nuestra ciudadanía", ha indicado.