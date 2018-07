El congreso para jóvenes 'Lo que de verdad importa' se celebrará este viernes en Madrid

Actualizado 25/11/2011 8:46:11 CET

El V Congreso para jóvenes 'Lo que de Verdad Importa', organizado por la Fundación Lo que de Verdad Importa y la Fundación Telefónica, se celebrará este viernes en Madrid y contará con la intervención de un superviviente del Holocausto, un deportista en silla de ruedas y una joven con una enfermedad degenerativa.

Así, el superviviente del Holocausto judío Bernard Offen, que vivió en cinco campos de concentración y actualmente trabaja como guía en los campos de concentración de Plaszow y de Auschwitz-Birkenau, ha indicado que a los visitantes de los campos a los que les relata su historia, les advierte de que la sociedad actual "no ha aprendido" de lo que pasó y de que "si vuelve a ocurrir será mucho peor porque ya no habrá cámaras de gas sino bombas nucleares".

"Desgraciadamente no hemos aprendido de lo ocurrido, nuestra civilización con minúsculas no ha mejorado", ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que hoy en día existe "mucha división en el mundo por razones económicas, de ideología o religiones y no se ha aprendido de lo que ocurrió en Auschwitz donde de un plumazo podían morir más de 2.000 personas en una cámara de gas".

Offen, de 82 años, nació en una familia de 60 miembros de los que solo quedan tres, y ha asegurado que todos eran "longevos, siempre que no les asesinaran". Cuando comenzó la guerra, vivió en un gueto de Croacia hasta 1943 y después fue enviado sucesivamente a diferentes campos de concentración como Mauthausen y Auschwitz, donde asesinaron a su padre. Después fue enviado al de Dachau donde le liberaron los soldados americanos.

Offen, ha explicado que decidió contar su historia y superó su pasado cuando vio que otros supervivientes del Holocausto no querían recordar lo que les había sucedido pues se dio cuenta de que "no podía cambiar lo ocurrido" pero sí podía "perdonar a los autores" de su sufrimiento y "ver la cara positiva de la vida".

Así, ha apuntado que el valor que le gustaría inspirar en los jóvenes es el de "reflexionar sobre su vida" y, "sea cual sea el problema que se les presente, enfrentarse a él". Además, ha indicado que es importante "no ir con orejeras que no dejen ver a los demás" sino "conectar" con el resto del mundo.

Por su parte, el esquiador Mexicano Jorge Font, que a los 19 años sufrió un accidente practicando su deporte que le dejó en silla de ruedas, ha indicado que desea ser para los jóvenes "un loco útil", es decir, un "espejo o pretexto" para que "viajen a algún rincón de su corazón y descubran quiénes son".

Además, ha subrayado el valor de "los amigos" que son "los que salvan cuando la vida pregunta fuerte". Así, ha señalado que sus experiencias pueden ayudar a la juventud a que les pregunte la vida y encuentren su respuesta siendo "la mejor versión de ellos mismos" y "no una copia pirata de nadie".

Font ha recordado que cuando, tras sufrir el accidente, le contaron que había un 99 por ciento de probabilidades de que no volviese a caminar, él se aferró al uno por ciento restante. En cualquier caso, ha apuntado que el momento "más complicado" era cuando se quedaba solo y para contrarrestarlo ha propuesto la "tacoterapia" que consistía en que sus amigos le sacaban a la calle a tomar tacos.

Actualmente, sigue esquiando y ha indicado que en este congreso intentará transmitir a los jóvenes que deben "dialogar" y "ponerse en los zapatos o las ruedas del otro" así como mantener el "sentido del humor y reírse de uno mismo para poner los problemas en su justa dimensión".

VIVIR "A TOPE"

En el congreso también ofrecerá su testimonio la estudiante de periodismo Marimar García, una joven con una enfermedad degenerativa tan rara que es "el único caso en el mundo", según la comunidad médica. El fundador de la ONG Sonrisas de Bombay, Jaume Sanllorente, que ayudará a Marimar en su ponencia, ha recordado unas palabras de esta joven de 25 años que ha asegurado que "ante una enfermedad, sólo se pueden hacer dos cosas con la vida, o tirarla a la basura o vivirla a tope".

Según ha explicado Sanllorente, Marimar García, a la que con seis años le detectaron la enfermedad, "contagia su ilusión" e intentará transmitirla en el congreso así como mostrar a la juventud que "siempre hay que mantener una sonrisa a pesar de lo que pase en la vida".

Por su parte, Jaume Sanllorente ha apuntado que desde que participa en este encuentro, ha querido inspirar "coherencia" pues, según ha indicado, "no sirve irse un fin de semana de voluntario a una residencia de ancianos y luego en casa tratar mal a los abuelos" o "apadrinar a un niño africano y luego mirar al inmigrante que vive cerca de tu casa con cara de asco". "Tenemos que ser coherentes con nuestra verdad porque si no, no sirve de nada", ha concluido.

Además, colaborarán el campeón olímpico que venció a las drogas Pedro García Aguado, la periodista Irene Villa, que fue víctima del terrorismo, la cantante Miriam Fernández y el primer licenciado con síndrome de Down, Pablo Pineda. Asimismo, intervendrá la princesa Nora de Liechtenstein, presidenta de honor de 'Lo que de verdad importa'.

Para clausurar el quinto aniversario del Congreso, se entregará el Premio 'Algo más que una canción' que este año ha recaído en el tema 'Dame vida' de Huecco.

El Congreso es un encuentro gratuito dirigido a jóvenes universitarios y preuniversitarios, en el que los protagonistas cuentan en primera persona experiencias que les han hecho comprender "lo que de verdad importa en la vida". Además, este año el encuentro, se podrá ver por Internet en la página'www.lqdvi.fundacion.telefonica.com'.

El encuentro está coordinado localmente por la Fundación Educación Activa y cuenta con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino, Fundación Randstad, Fundación AXA, Fundación Cuatrecasas, Siemens y La Caixa y la colaboración de Fundación SM,