El Consejo Audiovisual de Cataluña avala cómo TV3 trató la filtración de la conversación de Lluís Salvadó

Publicado 18/07/2018 15:39:54 CET

Consejeros critican que no reprodujera o transcribiera la conversación

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un acuerdo por el que considera que los informativos de TV3 aportaron "todos los elementos informativos" para comprender la filtración de una conversación privada del exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó.

En esa conversación, Salvadó señalaba, sobre la búsqueda de una consellera de Enseñanza, que hay que elegir "a la que tenga las tetas más gordas", una afirmación que supuso las críticas de partidos políticos por machistas, y el CAC la analizó de oficio, aunque recibió una queja por correo electrónico.

El acuerdo ha sido aprobado con tres votos a favor, tres en contra y el voto de calidad del presidente del CAC, Roger Loppacher, así como la presentación de votos particulares, ha informado el organismo regulador este miércoles en un comunicado.

Según el acuerdo, la información emitida por TV3 incluyó el hecho --la filtración en Antena 3 de la conversación--, las personas implicadas --Salvadó y el alcalde de Sant Carles de la Ràpita--, el objeto de la conversación, el motivo de la polémica, las reacciones y qué pasó con el audio --el audio de Antena 3 se retiró antes de la emisión de los teleinformativos--.

En el voto particular, los consejeros Eva Parera, Daniel Sirera y Carme Figueras han señalado que TV3 no aportó todos los elementos informativos para comprender la noticia, y han criticado que "no reprodujera ni transcribiera" el contenido de la conversación.

Han considerado que el resultado final no es suficientemente entendedor, han reprochado que TV3 "ocultase" las palabras de Salvadó, y han criticado que intente minimizar la importancia de las declaraciones.