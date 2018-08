Desactivar las notificaciones o borrar aplicaciones, recomendaciones para evitar la adicción al móvil

Publicado 09/08/2018 12:53:37 CET

Desactivar las notificaciones, borrar aplicaciones con poco uso, evitar poner alarmas de despertador o sencillamente alejarse del 'smartphone' en algunos momentos del día son algunos de los consejos de IMF Business School para evitar la adicción al móvil, que padecen uno de cada cuatro españoles, un total de 7,6 millones de personas, según un estudio de Rastreator.

En un comunicado, IMF Business School enumera varias recomendaciones para no caer en una excesiva dependencia al teléfono móvil, algo que está creando nuevos términos como la 'nomofobia', el miedo a salir de casa sin el móvil, o el 'phubbing', que consiste en prestar más atención al móvil que a las personas.

Para evitar el "estrés tecnológico", IMF Business School recomienda "resucitar el despertador" tradicional descartando la alarma del móvil. "De esta forma, evitaremos que esa pantalla sea lo primero y lo último que veamos cada día antes de irnos a dormir. Hay estudios que aseguran que el brillo de la pantalla momentos antes de irnos a la cama provoca insomnio, además de interrumpir el sueño", aseguran desde esta institución formativa.

Otro de los consejos para reducir la dependencia es desactivar las notificaciones con sonidos o vibración, algo que "ayuda a consultar menos el teléfono móvil", según IMF Business School, que también recomienda desprenderse en algunos momentos del día del 'smartphone'.

"No llevarlo encima nos ayudará a caer en la tentación de estar constantemente revisando si tenemos algún mensaje, me gusta o comentario. Podemos empezar a ponerlo en práctica mientras comemos. Alejar el móvil y disfrutar de la comida y la compañía nos ayudará a reducir el estrés tecnológico", explican, asegurando que la "ansiedad" que puede provocar la tentación de "mirar nuestro 'smartphone' a cada rato" se reduce con el tiempo.

Del mismo modo, desinstalar "esas decenas de apps que tenemos instaladas en el móvil y que no usamos" aminora las ganas de mirar el teléfono. "Estos consejos no solo nos ayudarán a reducir nuestro estrés tecnológico, sino también a desarrollar la llamada actitud GPS, es decir, saber qué hacer o cómo resolver una situación si no tenemos ese satélite que nos envía la señal al móvil", afirman.

Para el presidente de IMF Business School, Carlos Martínez, "es tan importante el conocer y dominar el uso de las tecnologías, como desenvolvernos sin éstas. Es cierto que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado al que debemos adaptarnos y conocer, pero es necesario encontrar una relación más saludable entre el uso y consumo de las nuevas tecnologías sin que nos afectan o provoquen dependencia o estrés".