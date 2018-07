La exhumación de los restos de Franco podría requerir mediación de benedictinos o elevarse a Roma si hay conflicto

Actualizado 19/07/2018 19:08:30 CET

El abad de Solesmes, responsable último de los benedictinos del Valle de los Caídos, dice que tiene autoridad sobre los monjes no sobre la basílica

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La exhumación de los restos de Francisco Franco depende de una decisión política que pasa por el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la familia del dictador pero, en caso de conflicto, se podría requerir la medicación de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos o incluso elevarse a la Santa Sede, según han explicado a Europa Press fuentes eclesiales.

Patrimonio Nacional es el administrador temporal del Valle de los Caídos pero al mismo tiempo, la basílica está encomendada a la comunidad benedictina, por lo que en un hipotético conflicto, se acudiría a la congregación, según las mismas fuentes.

La orden benedictina se divide en 20 congregaciones de las que dependen diferentes comunidades. En concreto, los benedictinos del Valle de los Caídos dependen de la congregación de Solesmes, al noroeste de Francia, cuyo abad es el monje Philippe Dupont, que podría llegar a ser consultado en el hipotético caso de que la comunidad benedictina deba mediar sobre la exhumación de los restos del dictador.

Si bien, fuentes próximas a Philippe Dupont han precisado a Europa Press que el abad de Solesmes, como presidente de esta congregación, tiene autoridad "sobre la comunidad de los monjes" benedictinos y "no sobre la basílica y los muertos".

Además, aunque la comunidad benedictina del Valle de los Caídos goza de autonomía, en caso de conflicto, también se escucharía por deferencia al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como responsable de la diócesis donde se encuentra la abadía. Asimismo, el asunto podría llegar a elevarse a la Santa Sede, por orden de jerarquía.

Por otro lado, fuentes del entorno de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos han precisado a Europa Press que la "misión" de la comunidad benedictina es "rezar por uno y otro bando", y han evitado pronunciarse sobre la exhumación de los restos de Franco hasta que no les toque actuar.

OSORO, A LA "EXPECTATIVA"

Por su parte, el arzobispo de Madrid ha reiterado que la decisión sobre los restos de Franco corresponde al Gobierno y a la familia, no a la Iglesia. "La Iglesia siempre es casa de puertas abiertas para todos, para entrar y para salir, pero la decisión no es nuestra", ha zanjado este jueves 19 de julio en declaraciones a los medios en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Además, fuentes del Arzobispado de Madrid han reiterado a Europa Press que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es "una decisión política" que tiene que pasar por contar con "el acuerdo con la familia" del dictador y que están a la "expectativa" sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Este jueves, la Fundación Nacional Francisco Franco ha advertido de que la exhumación del dictador llegará a los tribunales si el Gobierno trata de hacerlo por vías legales "no ajustadas" al Estado de Derecho, como sería, en su opinión, un decreto ley. Así lo ha afirmado el presidente de la fundación, Juan Chicharro, en una respuesta enviada por correo electrónico a Europa Press.

Según la fundación, no hay "posibilidad alguna de exhumación de Franco sin conculcar el régimen legal actual", por una parte porque "no se puede exhumar nunca un cuerpo sin permiso de la familia y no lo tienen" y por otro porque donde está enterrado Franco, en la basílica, "solo rige el derecho canónico así reconocido por los Tratados Iglesia Estado de 1979".

El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que se procederá a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos "en un breve espacio de tiempo". "La decisión del Gobierno es firme", aseveró durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para exponer las líneas maestras de su Gobierno y dar cuenta de los resultados del último Consejo Europeo celebrado a finales del pasado junio.

Por otro lado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Patrimonio Nacional y la Comunidad Benedictina en el Valle de los Caídos por el uso de la simbología franquista en el Valle.