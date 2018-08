Francisco califica a Pablo VI de "gran Papa de la modernidad"

Publicado 05/08/2018 13:14:31 CET

ROMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha recordado, tras el rezo del Ángelus de este domingo, al Beato Papa Pablo VI, al que ha calificado de "gran Papa de la modernidad" ante los numerosos peregrinos reunidos en una soleada plaza de San Pedro.

Francisco ha indicado así que hace 40 años, el Beato Papa Pablo VI "estaba viviendo sus últimas horas en esta tierra" ya que murió en la tarde del 6 de agosto de 1978 por lo que ha invitado a recordarlo "con tal veneración y gratitud, esperando su canonización, el 14 de octubre" con la esperanza para que "desde el cielo interceda por la Iglesia que ha amado tanto y por la paz en el mundo" para finalmente pedir "un saludo con un aplauso" para él.

Anteriormente, Francisco ha señalado que "la fe en Jesús permite cumplir las obras de Dios", al tiempo que ha recordado que Jesús vino a abrir un "horizonte más amplio" de las satisfacciones materiales inmediatas.

El Pontífice ha señalado que la obra de Dios no consiste tanto en "hacer" cosas sino en "creer" en Aquel que Él ha enviado y se ha referido al pasaje que recuerda el encuentro de la muchedumbre con Jesús, que después de haber sido saciada con el pan, cuando se preguntan qué hacer para agradar a Dios.

Este encuentro, como ha indicado el Papa, está "lleno de ternura" porque Jesús sale al encuentro de la gente, aunque "a Jesús no le basta que la gente lo busque, quiere que la gente lo conozca; quiere que su búsqueda y el encuentro con Él vayan más allá de la satisfacción inmediata de las necesidades materiales".

Como el Pontífice ha enfatizado, Jesús ha venido a traer "algo más" y por eso se dirige a la multitud con estas palabras: "Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse". "Éste es el modo de Jesús para estimular a la gente a dar un paso adelante, a preguntarse sobre el significado del milagro y no sólo a aprovecharse de él", ha añadido Francisco.

El Santo Padre ha argumentado que Jesús es "el pan de Vida, el alimento espiritual que puede satisfacer el hambre más profundo" en alusión a "su Palabra, su Cuerpo, su Sangre". "Jesús invita a no olvidar que si bien es necesario preocuparnos por el pan, es más importante aun cultivar la relación el Él, reforzar nuestra fe en Él, que ha venido para saciar nuestro hambre de verdad, nuestro hambre de justicia, nuestro hambre de amor", ha apostillado.