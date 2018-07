Fundtrafic pide trabajar en la siniestralidad vial en el trabajo

Publicado 27/04/2015 12:59:18 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas fallecen el año en accidentes de tráfico que ocurren en horario laboral. Para la Fundación de Apoyo a Víctimas de Accidentes Fundtrafic, este tipo de siniestros es uno de los principales puntos sobre los que trabajar si se quiere reducir la siniestralidad en España.

"Necesitamos el compromiso de las empresas y de cada conductor a nivel individual para conseguir que se reduzcan de manera drástica los accidentes de tráfico laborales. Cuando estamos al volante, tenemos que dejar a un lado la preocupación y el estrés y centrarnos en lo que en ese momento es lo más importante: conducir", ha explicado Francisco Canes, presidente de Fundtrafic.

La fundación advierte de que entre enero y febrero de 2015, últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), se han producido en España 76.224 accidentes con baja, 65.397 en jornada laboral y 10.827 'in itinere' (en la ida y vuelta del trabajo). De los accidentes ocurridos, 2.395 fueron accidentes de tráfico.

Además, dentro de los 10.826 accidentes 'in itinere', 6.230 también tuvieron lugar en la carretera. Si se refiere a los accidentes mortales, ocho fueron de tráfico durante la jornada de trabajo y 15 'in itinere', según las estadísticas INSHT. "Y no olvidemos que hablamos de sólo dos meses", apunta Fundtrafic.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL LABORAL

Con motivo de la celebración, este martes, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, la fundación recomienda seguir una serie de consejo que mejoren esta situación, entre ellos, que las empresas pongan "todos sus esfuerzos" para reducir esta siniestralidad vial laboral, como la implantación de Planes de Movilidad para sus trabajadores.

Del mismo modo, se aconseja evitar la rutina en los desplazamientos, adaptar la conducción a las condiciones climatológicas y situación del tráfico, administrar bien el tiempo para evitar las prisas, evitar el estrés y las distracciones, revisar el vehículo, respetar siempre las normas de tráfico, descansar y evita la fatiga, utilizar el carril derecho en autovías y autopistas y renovar y refrescar conocimientos.