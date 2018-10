Gallego-Díaz (El País) asegura que habrá edición en papel mientras haya "un grupo suficiente de lectores" que la pida

Publicado 10/09/2018 12:10:45 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de 'El País', Soledad Gallego-Díaz, ha afirmado este lunes que el periódico "se vuelca en su parte digital" porque es "el futuro" de la cabecera, pero ha añadido que no quiere "de ninguna de las maneras hacer nada que perjudique a la edición papel". "Mientras haya un grupo suficiente de lectores que quiera recibir la prensa escrita, nosotros se la dejaremos en la puerta de su casa con muchísimo cariño", ha recalcado.

Así lo ha asegurado este lunes 10 de septiembre la periodista en el desayuno informativo de la tribuna Foro de la Nueva Comunicación que ha protagonizado, con la presentación del adjunto a la directora de 'El País', Joaquín Estefanía, en el Hotel Westin Palace de Madrid. "Haremos todo lo posible para mantenerla todo el tiempo que los lectores quieran", ha recalcado.

"No tiene sentido plantearse la discusión en si la prensa escrita en papel continuará o no continuará. Yo creo que hay que ir haciéndola. Hagámosla lo mejor posible. Hagamos un producto en papel lo más brillante e interesante que podamos, pero sabiendo sin ninguna duda que el futuro desarrollo de los medios de comunicación está en la web", ha argumentado.

Gallego-Díaz ha defendido que el modelo de 'El País' lleva vigente "cuarenta y tantos años en funcionamiento", y ha añadido que lo que se ha llevado a cabo desde que asumiera la Dirección del periódico es "una reforma de la redacción".

La directora de la cabecera del Grupo PRISA ha explicado que, en estos momentos, considera necesario "prestar una gran atención" a los temas de Sociedad, como por ejemplo, la Educación. "Nosotros lo que hemos hecho es reservar espacio para los temas sociales, de manera que los lectores tengan siempre esa información", ha indicado, al tiempo que ha agregado que también se ha designado a un grupo de profesionales para que sigan "sistemáticamente" estas áreas informativas.

Sobre si cree que sigue habiendo un techo de cristal para las mujeres en los medios de comunicación, Soledad Gallego-Díaz ha explicado que "no es específico" del sector sino de la sociedad. Así, ha explicado que uno de sus propósitos al frente de 'El País' es "hacer un esfuerzo para que las mujeres tengan una presencia más activa" en el ámbito de la Opinión.

Asimismo, ha dicho que la "ambición" de 'El País' es hacer un periodismo de calidad. Gallego-Díaz ha manifestado que la cabecera de PRISA defiende las instituciones democráticas; tiene un punto de vista progresista de la sociedad; y el Libro de Estilo, donde se explican las reglas de funcionamiento de la redacción.

Preguntada por la publicación de un artículo de opinión anónimo en 'The New York Times' en el que revela una "resistencia" dentro de la Administración para frenar los impulsos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y si 'El País' hubiera publicado algo semejante, la directora del diario ha respondido que sí, "siempre y cuando" el periódico conozca la autoría del texto.

"Yo creo que el director de 'The New York Times' ha hecho bien en publicarlo. No son decisiones fáciles, hay que pensárselas. No es cuestión de en 10 minutos decido qué hago. Esas decisiones si se toman en 10 minutos se toman mal", ha insistido.

Por otro lado, Gallego-Díaz ha pedido a sus colegas de profesión una mayor presencia de los periodistas en el debate sobre el futuro de los medios de comunicación y ha reivindicado que "las grandes redes de comunicación no son periodismos" y "no se hace periodismo ni en Twitter ni en Facebook". "El periodismo no debe confundirse con la comunicación", ha subrayado.

Para la directora de 'El País', la verdad "existe" y son los hechos que se comprueban y se verifican de acuerdo a unas reglas que tienen que ser "públicas" para que los lectores puedan valorar el grado de credibilidad de la información que se le ofrece. Además, considera que "en el futuro" habrá que cerrar parte de los contenidos y de la información. "No se puede hacer periodismo de calidad sin tener la financiación suficiente para hacerlo", ha destacado..

Finalmente, sobre la relación de los medios de comunicación con Google, la directora de 'El País' cree que es un debate "complicado" porque tiene ventajas e inconvenientes, y considera necesarios "llegar a acuerdos". "No puede ser una actitud de enfrentamiento", ha concluido.