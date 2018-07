El grupo popular en el Senado pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez en un Pleno Extraordinario por RTVE

Publicado 05/07/2018 21:40:52 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en el Senado ha anunciado que pedirán la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un Pleno Extraordinario para que dé explicaciones sobre el proceso para la renovación de RTVE que consideran que es "el principio de una fórmula de entender la democracia que no respeta la decisión de los españoles".

"Vamos a pedir la celebración de un Pleno Extraordinario donde comparezca el Señor Sánchez porque creemos que esto es el principio de algo, de una fórmula de entender la democracia que no respeta la decisión de los españoles", ha señalado Barreiro en declaraciones a los medios al término del Pleno Extraordinario convocado este jueves 5 de julio en la Cámara Alta para elegir en segunda vuelta a los cuatro candidatos del Consejo de Administración de RTVE, una elección que no ha sido posible por no alcanzar ninguna lista la mayoría requerida y que ahora corresponderá al Congreso.

Si bien, Barreiro no ha precisado la fecha en la que pedirán esta comparecencia extraordinaria de Sánchez pues están estudiando si es más adecuado hacerlo ahora o tras el periodo no hábil de sesiones, algo que decidirán en unos días.

"El Señor Sánchez no solo pretendía llegar a La Moncloa sino que como estamos apreciando pretende mantenerse a cualquier precio y está dispuesto a negociar con lo que sea, va a negociar con RTVE, va a negociar con la soberanía nacional, va a negociar con la independencia del país, va a negociar absolutamente con todo. Es tremendamente grave", ha advertido el senador 'popular'.

Por ello, ha anunciado que van a pedir la celebración de este Pleno Extraordinario porque consideran que el método para la elección de los consejeros de RTVE es solo "un ejemplo". "No se puede consentir que se esté jugando con España a cualquier precio", ha apostillado.

A su juicio, el PSOE quiere "evitar que el PP pueda utilizar la mayoría que le han dado las urnas". Para la elección de los miembros del Consejo de Administración en el Senado se presentaron dos listas de candidatos, una del PP y otra del PSOE pactada con Podemos y PNV.

Sin embargo, en la primera vuelta que se celebró el pasado martes, ninguna obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria y en la segunda vuelta de este jueves, solo se ha presentado la del PSOE porque era la única que contaba con el aval de otros tres grupos, tal y como establece el Real Decreto para renovar RTVE. Aunque la del PP contaba con la mayoría absoluta necesaria, no tenía el apoyo de tres grupos más.

"Si el PP tiene mayoría suficiente quieren evitar que el PP pueda utilizar esa mayoría que le han dado las urnas. Hoy se ha producido la primera situación aquí en el Senado sobre la elección de miembros del Consejo de RTVE, donde se implanta ese modelo de democracia sanchista", ha criticado.

Sobre el recurso que el grupo popular ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley para renovar RTVE, Barreiro ha precisado que en estos momentos están "recogiendo las firmas" y aunque no puede concretar una fecha, ha asegurado que van a presentarlo "de forma inmediata".

"Aquí se han saltado toda la Constitución, no un artículo. Esto no se ha dado en ningún país del mundo, es la mejor representación de la democracia bolivariana", ha añadido, al tiempo que ha matizado que ve "difícil" que lleguen a un acuerdo con el PSOE de cara a la elección en el Congreso de los candidatos para el Consejo de Administración de RTVE que correspondía nombrar al Senado.